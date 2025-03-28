Ünlü iş insanı Sinan Vardar'ın önceki gün doğum günüydü. 76. yaşını kutlayan Sinan abi, ailesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşıp altına, "Bir yaş daha eskitti Sinan abiniz. Allah herkese mutluluk, sağlık ve sevdikleriyle geçen ömürler versin" notunu düştü.

Ben de Sinan abiye nice sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Bu arada kutlama fotoğrafı çok hoşuma gitti. Fotoğrafta, Sinan abinin oğlu Mete Vardar ile aşk yaşayan Özlem Yıldız ve Sinan Serter ile evliliğinden olan oğlu Demir ile Mete Vardar'ın eski eşinden olan çocukları Ceylan ve Ege Sinan da vardı. Kocaman bir aile olmuşlar, Allah bozmasın...



SESSİZ SEDASIZ AYRILMIŞLAR

Banu Yentür ile Caroline Koç, 2008 yılında ortak olup ev tekstil markası, senesine de kahve markası kurmuştu. Ortakların markalarının ünü kısa sürede de ülke sınırlarını aşmıştı. Ancak öğrendim ki, Koç ile Yentür'ün yaklaşık 17 yıl önce başlayan ortaklıkları bitmiş hem de iki yıl önce!

Banu Yentür, geçen yıl doğup büyüdüğü Hatay'dan ilham alarak kendi markasını kursa da benim gibi herkes, Caroline Koç ile ortaklıklarının devam ettiğini sanıyordu. Meğer sessiz sedasız yollarını ayırmışlar! Bunca yılın ardından niye böyle bir karar aldılar; şaşırdım doğrusu!



BEBEK'İ BOŞ BIRAKMIYORLAR!

Her gün yürüyüş yaptığı Bebek'te, market poşetleriyle halk otobüsüne binerken çekilen fotoğraflarıyla gündem olan oyuncu Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp de önceki gün Bebek'teydi.

Malkoç Bey, Bade İşçil'den olan oğlu Azur ile Bebek'te yürüyüş yapıp sonra da bir kafede zaman geçirdi. Malkoç Bey ile 11 yaşına gelen oğlunun Bebek kaçamağının çok keyifli geçtiği yüzlerinden belli oluyordu.

Bu arada Malkoç Süalp ile Bade İşçil'in, boşanmaları olaylı olsa da sonra doğru yolu buldular ve çocukları için dost kalmayı başardılar. Malkoç Bey Simin Erbil ile evlense de oğlunun annesiyle dostça görüşmeyi sürdürüyor.