İstanbul'un elitleri bu bayram tatilinde de yollara düştü. Dün itibariyle İstanbul Havalimanı'na akın eden elitler, yine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına dağılmaya başladı. Hoş, bayram tatilinin son dakika 9 güne çıkarılması nedeniyle hazırlıksız yakalanıp İstanbul'da kalanlar olsa da; kıtalararası seyahati göze alanlar da var, Avrupa ülkelerine gidenler de... Peki bayramı kim, kiminle nerede geçirecek? İşte İstanbul'un elitlerinin bayram tatili rotaları...

BAYRAMDA İSTANBUL'DALAR

Esra Oflaz, okulu bahar tatiline giren kızı Almira ile birlikte tatil yapmak için Londra'dan İstanbul'a gelirken İstanbul'u terk etmeyen birçok ünlü isim de var. "İstanbul'u bekliyorum gözlerim kapalı" diyen Leyla Alaton, "Bayramda İstanbul daha keyifli oluyor" diyen Elif Dürüst, "Ramazan Bayramı'nı bu yıl evimizde geçirmeye karar verdik" diyen Begüm Tacir, aileye ve geleneklerine önem verdiği, bayramı tüm aile üyeleriyle bayramlaşarak geçireceklerini söyleyen İpek Develi İstanbul'da bayramı geçirecek isimlerden birkaçı...

ENİS-NERGİS PEKUYSAL (DUBAİ)

Her yıl bu mevsimde yazı erken yaşamak için rotalarını Dubai'ye çeviren Enis-Nergis Pekuysal çifti, kuralı bozmadı. Çocukları Nevzat ve Melisa ile Dubai'de deniz ve güneşin tadını çıkaracaklar.



MİNE KALPAKÇIOĞLU (MALDİVLER)

Mine Kalpakçıoğlu ile hayat arkadaşı Mert İncekara, rotayı Maldivler'e çevirdi. Bugün uçacak olan çift, bayramı deniz ve güneşin tadını çıkararak geçirecek.

EMİR ULUSOY-TUBA ÜNSAL (LOS ANGELES)

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, bir taşla iki kuş vurup iş için gittiği Los Angeles'ta bayram tatilini de geçirecek. Ekimden bu yana flört ettiği sevgilisi Emir Ulusoy da kendisine eşlik ediyor.



FERYAL GÜLMAN (MONAKO)

Feryal Gülman bayram tatilini, adeta ikinci adresi olan Monako'da geçirmek için dün yola çıktı.



DURUFURKAN KARABACAK, BURCU ŞENDİR (PHUKET)

Bayram tatili startını hafta ortasında veren Burcu Şendir, eski eşi Necmettin Karabacak'tan olan kızı Duru ve oğlu Furkan ile birlikte Phuket'e gitti...



GÜZİDE DURAN (ROMA)

16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma arifesinde olan Güzide Duran, bayramı çocuklarıyla geçirmek için onların yanına Roma'ya gitti.



SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU (LONDRA)

Ünlü iş insanı Süleyman Orakçıoğlu da, bir taşla iki kuş vuracaklardan! Londra'da iş toplantısı olan Süleyman Bey, beraberinde eşi Ahu Hanım ve kızı Sare'yi de götürüp işle tatili birleştirecek.



ETEL BALER (LONDRA-PARİS)

Hayatı tatil kıvamında yaşayan Etel Baler, küçük oğlu ile olduğu Londra'da, Amerika'dan gelecek büyük oğluyla buluşup onları yarın, Paris'e bayram tatiline götürecek.



ÖMER-BEGÜM-ARYA BALLI (LOS ANGELES)

Ömer-Begüm Ballı çifti, bayram tatilini, kızları Arya ile birlikte Los Angeles'ta geçirecek.



ACABA CİDDİYE ALMASAK MI?

Deneyimlerinden yola çıkarak takipçilerine çeşitli öneriler sunan ressam Elif Karadayı da, sosyal medyanın linç kültüründen nasibini aldı!

Karadayı'nın Ramazan ayı boyunca paylaştığı sofralar çok şaşalı bulundu. "Bunları paylaşmaya utanmıyor musun?" diyenler oldu! Bulunduğu ortamlarda, gözüne güzel gelen masaları, objeleri paylaşan biri neden utanmalı?

Herkesin yiyip içtiğinin hesabını tutan ama eleştirdikleri şeyin ne olduğunu kendileri bile anlamayan bu kitleye artık birileri dur desin. Bence bu eleştiri değil; kıskançlık mı, hırs mı, boş bir öfke mi dersiniz adını siz koyun. Sosyal medyada adeta linç edecek kişi arayan bu insanları acaba hiç ciddiye almasak mı?



STİLLERİ KARIŞTIRMIŞ!

Annesi Emel Göksu ile birlikte bir sinema filminde rol almaya hazırlanan ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy takıldı bu hafta radarıma. Oyunculuğunu çok sevdiğim Atasoy, geçenlerde katıldığı bir davette giydiği bu kombiniyle maalesef ne klasik, ne de modern bir çizgi yakalayabilmiş!

Maskülen tarza yaklaşımı, uyumsuz detaylarla karışık bir hal almış. İnce çorabının üstüne giydiği diz üstü çorapları kesinlikle bu stile uymamış. Ayakkabılar ve çanta şık görünse de, genel stil karmaşık ve düzensiz. Daha zarif ve dengeli bir kombinle, hem maskülen hem de feminen unsurları çok daha şık bir şekilde harmanlayabilirdi.

TREND RADARI

Bu ilkbaharında transparan kumaşlar öne çıkıyor. Elbiseler, gömlekler ve eteklerde hafif, akışkan dokular, feminen ve cesur bir görünüm sağlıyor.

Romantik ve zarif bir dokunuş sunan fiyonklar, bu baharda bağlama detayları ile öne çıkıyor. Fiyonklar, bluzlardan elbiselere kadar pek çok parçada feminen ve nostaljik bir hava yaratıyor.

Oversize kesimler, bol pantolonlar ve kruvaze ceketler güçlü bir görünüm sağlıyor. Pastel renkler ve ince dokularla maskülen stil yumuşatılarak günlük giyimde rahat ve şık bir seçenek haline geliyor.