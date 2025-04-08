Önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden 4 yaşında nur topu gibi bir oğlu olmuştu. Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Hacı Bey halen sessizliğini koruyor ama ben annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu öğrendim. Arzu Hanım, Uzay'ı kabullenmiş ve bununla da yetinmeyip bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş.

Hatta yakında, maaile Uzay ile tanışmaya gideceklermiş. Hacı Sabancı, kendi hatasını kabullenmek zorunda anlıyorum ama

Arzu Hanım'ın, gelini Nazlı Sabancı'yı nasıl ikna ettiğini çok merak ettim doğrusu. Hepsi bir tarafa Arzu Sabancı'nın torunu Uzay'ı sahiplenip aileye sokma kararını çok takdir ettim; helal olsun...



JAPONYA MODASINA UYDULAR

Japonya, son iki yıldır İstanbul elitlerinin en favori tatil rotası oldu. Bunda, hem geçen yıl hem de bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin sakura (kiraz çiçeği) zamanına denk gelmesinin etkisi oldu.

Geçen yıl, Feryal Gülman, Dağhan-Dila Tarkan Doğruer, Sema Gürel Sürmeli, Merve Lucas Arkas gibi pek çok ismin gittiği Japonya'da bu bayramda da Alara Koçibey ve sevgilisi Eren Morova ile Engin- Neslişah Düzyatan ve çocukları Emir Aras ve Alara gibi ünlü isimler tatil yaptı. Japonya modasına, Metin Şen ile sevgilisi Zeynep Özbulut'un da uyduğunu öğrendim. Fotoğraflara bakılırsa aşıkların tatili çok renkli geçmiş.



GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Mesleklerine son olarak dergi yayın yönetmenliğini de ekleyen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, gece hayatının deneyimli ismi Tolga Çinkitaş ile güçlerini birleştirdi.

Henüz 21 yaşında girdiği yeme-içme sektöründe büyük başarılara imza atan Umut, Levent'teki mekanını baştan aşağı yenilemişti. Umut, gastronomi alanında da iddialı olan ve eğlencenin tavan yaptığı mekanını, Tolga'ya emanet etmiş. Nisan ayı boyunca Ümit Besen, Serhat Kılıç ve Coşkun Sabah'ın sahneye çıkacağı mekan, yeni sezonun en popüler adreslerinden biri olacak gibi gözüküyor.



EKAV'DA SANAT ZAMANI

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için 33 yıl önce kurduğu EKAV'ın sanat galerisinde yeni bir sergi açılıyor. Türkiye ve İngiltere'den bir grup sanatçı, 'İçsel Yansımalar' isimli sergide bir araya geliyor.

Birçok farklı teknik ve stilin buluştuğu farklı disiplinlerden çalışmaların yer aldığı sergideki eserler, ışık ve rengin sanat ve insan ruhunda kutlanışını sanatseverlerin izlenimine sunuyor. Sezin Aksoy'un küratörlüğünü yaptığı sergiyi, 8 Mayıs'a kadar ziyaret edebilirsiniz.