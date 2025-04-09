Ünlü modacı Mehtap Elaidi'nin, aralık ayında hayatının ikinci en büyük şokunu yaşadığını ilk bu köşede okumuştunuz! Ünlü yemek yazarı ve gastronomi danışmanı

Sedef İybar uğruna kendisini terk edip boşandığı Korkut Ömür'ü 19 yıl sonra affeden ve 2016'da onunla ikinci kez evlenen Mehtap Hanım, aralık ayında yine dul kalmıştı!

O dönem herkes Korkut Ömür'ün, Sedef İybar'a geri döndüğünü düşünse de, bu kez genç bir kadınla aşk yaşadığını ortaya çıkarmıştım. Şimdi de o kadının kimliğini açıklıyorum:

Korkut Bey'in kurucu ortağı olduğu şirketinde pazarlama direktörü olarak çalışan Merve Duygun. Asıl bomba ise; Korkut Bey'in, Merve Duygun ile 24 Mayıs'ta evlenme kararı alması. Üstelik Korkut Bey, üçüncü evliliğini, Kazdağları'nda üç gün üç gece sürecek bir düğünle yapacak. Bakalım bu evliliğin akıbeti ne olacak!



KENDİNİ İSTANBUL'A BENZETİYOR

Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında, güzel, sempatik ve başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu var. Röportajında kendini İstanbul üzerinden tanımlamasını çok sevdim. "Bir şehir olsaydım İstanbul olurdum. İstanbul hem gizemli hem de göz alıcı.

Bir yanı Boğaz gibi derin, suskun ve güçlü diğer yanı ise sokakları gibi canlı, renkli, her köşesinde ayrı bir hikaye saklı. Geçmişin izlerini taşıyor ama geleceğe de meydan okur bir duruşu var. Hem sakin hem deli dolu..." demiş Aslı. Özel hayatıyla ilgili olarak da, evliliğin kendinden çok uzak olduğunu belirtmiş. Çok güzel pozlar da veren Aslı Bekiroğlu'nun başka neler söylediğini merak ediyorsanız bir Şamdan Plus alın.



YALNIZLIĞA SON VERMİŞ!

Düğün ve davet organizasyonlarının aranılan ismi İrem Güreli'nin yüreği, beş aydır pır pır ediyormuş da haberimiz olmamış! TURYİD Başkanı Kaya Demirer ile ilki iki yıl, ikincisi altı yıl süren evlilikler yapan ve 2019'da da boşanan İrem Güreli, beş ay önce iş insanı Mert Giray ile yeni bir aşka yelken açmış.

Bu arada yıllardır yanında kimseyi görmediğimiz İrem Hanım'ın özel hayatının yanı sıra iş hayatında da bir değişiklik olmuş. Ortak olduğu şirketten ayrılıp kendi davet organizasyonu şirketini kurmuş. Hem özel hem de iş hayatında mutluluklar diliyorum.