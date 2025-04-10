Ünlü mimar Eren Talu'nun küçük kızı Derin Talu, son birkaç haftadır sosyal medyanın gündeminde! Söyledikleriyle tepki çeken 23 yaşındaki Derin, linç yemeye doymasa da, bildiğini okumaya devam ediyor!

Özellikle İngilizce ile Türkçe'yi karıştırarak konuşması ve Türkçe kelimeleri yuvarlaması büyük tepki topluyor. En son geçen hafta, annesiyle çektiği videoda, "Bugün annem meşhur banane bredd yapacak" dedi, yine herkesin diline düştü!

Sanırım, ünlü bir ailenin ferdi olan Derin'in diksiyon dersi alma zamanı geldi de geçiyor bile! Bence Derin'in Türkçe'sinden en çok ailesi rahatsız olmalı. Bu arada önceki gün Derin'in, şair ve yazar Recaizade Mahmud Ekrem'in torunu olduğunu öğrendik. Derin, yazar dedesine ihanet ediyor! Derin'in Türkçesinin, Recaizade Mahmud Ekrem'in kemiklerini sızlattığına eminim.



ARTİSTLİĞE SOYUNDU!

Geçen ay eşi Mehmet Karamehmet'in düzenlediği sürpriz parti ile 50. doğum gününü kutlayan nefes koçu ve yazar Nevşah Fidan Karamehmet, artistliğe soyunuyor! Nevşah Hanım, 50 yıllık hayat tecrübesini, eğlenceli bir anlatımla sahneye taşımaya karar vermiş.

"Efsane" adını verdiği tek kişilik gösterisini ilk kez, 26 Nisan'da, bir süredir yaşadığı Londra'da sahneleyecek. 2 Mayıs'ta da Zincirlikuyu'daki gösteri merkezinde Türkiye prömiyerini yapacak. Oyuncu koçluğunu kendisi gibi Londra'da yaşayan İnci Türkay'ın yaptığı Nevşah Hanım'ın sahne performansını merak ediyorum.



BAYRAM DÖNÜŞÜ İLK BULUŞMA

İstanbul'un elitleri, dokuz günlük bayram tatilinin ardından sanat etkinlikleriyle sosyalleşmeye başladı. İlk buluşmaları, önceki gün, EKAV'ın (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı) sergi açılışında oldu.

Sezin Aksoy'un küratörlüğünü yaptığı, Türkiye ve İngiltere'den bir grup sanatçının eserlerinin yer aldığı "İçsel Yansımalar (Inner Pysche)" isimli karma serginin açılışına ilgi büyüktü. Leyla Alaton, Arzu Kaprol, Başak Çağlar gibi pek çok ünlü isim davette buluştu. Ekavart Gallery'deki sergi, 8 Mayıs'a kadar devam edecek, görmenizi tavsiye ederim.



İKİ YILLIK AŞK SONA ERDİ!

Türkiye'nin en köklü lüks hazır giyim markasının veliahtlarından Allan Hakko'nun aşk hayatının süresi iki yılla sınırlı sanırım! İki yıl aşk yaşadığı oyuncu Merve Oflaz'dan Eylül 2022'de ayrılan Allan Hakko, 2023 baharında sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile flört etmeye başlamıştı.

Öğrendim ki, daha geçen hafta baş başa tatil yapan aşıklar, iki yıllık ilişkilerini noktalamış! Dışarıdan çok mutlu gözüken aşıkların arasına ne girdi bilmiyorum ama güzel başlayan ilişkilerini kavga gürültü etmeden güzel bir şekilde noktaladıklarını öğrendim. Ne diyelim ikisinin de yolu açık olsun.