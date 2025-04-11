26 Şubat'ta beyin kanaması geçirerek 61 yaşında aramızdan ayrılan Beyhan Benardete, vefatının 40'ıncı gününde, Kemerburgaz'daki evinde anıldı.

Merhum Beyhan Hanım'ın 40 mevlidine, eşi Adil Benardete ile oğlu ve gelini Adilcan-Seda Benardete başta olmak üzere, Revna Demirören, Serra Tokar, Sevan Bıçakçı ve Merve Müftüoğlu gibi yaklaşık 70 dostu katıldı. Beyhan Hanım'ın 40 mevlidinin her detayıyla üvey kızı Rezzan Benardete'nin ilgilendiğini öğrendim.

Ancak Rezzan Hanım, mevlitte yoktu çünkü Covid'e yakalanmış ve başkalarına bulaştırmak istemediği için de gitmemiş. Bu arada hatırlarsanız; Beyhan Hanım'ın ölmeden önce, eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup bırakıp helallik istediğini yazmıştım. Rezzan Benardete, üvey annesine hakkını helal etmiş ki, 40 mevlidini kendisi organize etmiş.



DERDİ KİLO DEĞİL TOKSİN!

Her daim fit görüntüsüyle dikkat çeken Eda Taşpınar da detoks modasına uydu. Sosyete, bikini sezonuna hazırlık için fazlalıklarından kurtulmak üzere detoks merkezlerine koşarken bir gram fazlası olmayan Eda Taşpınar'ın niye bu modaya uyduğunu merak edip sorup soruşturdum.

Dünya jet-set'i gibi bizim sosyetenin de adeta ikinci adresi haline gelen Avusturya'daki ünlü detoks merkezinde kampa giren Taşpınar'ın amacı fazlalıklarından değil toksinlerinden kurtulmakmış. Doğayla iç içe olan kampta biraz da kafasını dinlemek isteyen Eda Taşpınar, yoğun bir yaza hazırlanıyor herhalde!!!



SANAT HIZ KESMİYOR

Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'da sanat sezonu hızlı başladı. Ardı ardına açılan sergilere önceki gün bir yenisi daha eklendi. Sanat hayatında özgürce, sınır koymadan tuvallerini renklendiren Mustafa İsmet Aydın, "Özgürce" isimli ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği, sanatçının kalıplara bağlı kalmadan yaşanmışlıklarını anlattığı serginin açılış daveti, sanat tutkunu isimleri bir araya getirdi. Sergiyi 24 Nisan'a kadar gezebilirsiniz.



ÇOCUKLARI İÇİN ABD'YE TAŞINIYORLAR

Adnan-Begüm Şen'in ardından Baran- Elif İnci Aras çifti de Los Angeles'lı oluyor. Aras çiftinin 11 yaşındaki oğlu Atlas Celal, Los Angeles'in en prestijli okullarından The Buckley School'un sınavını kazanmış.

Çocuklarını bu yaşta tek başına dünyanın bir ucuna göndermeye gönülleri razı olmadığı için ailece Amerika'ya taşınmaya karar vermişler. Aras Ailesi'nin ağustos ayında Los Angeles'a taşınacağını öğrendim. Ancak Baran Aras, daha çok Türkiye'de olup işleriyle ilgilenecekmiş ve İstanbul- Los Angeles arasında mekik dokuyacakmış.