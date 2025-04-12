Ülkemizin en renkli iş insanlarından olan 'Sakıp Ağa' lakaplı Sakıp Sabancı'nın önceki gün 21. ölüm yıldönümüydü. Sakıp Ağa, her yıl olduğu gibi yine adına verilen ödülle anıldı.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni, yine Sabancı Ailesi ile iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Konuklar arasında en çok dikkatimi çeken ise Sakıp Sabancı'nın eski damadı Eran Tapan oldu.

1991 yılında Sakıp Ağa'nın kızı Sevil Sabancı ile evlenen, ondan bir kızı dünyaya gelen ve 1994'te de boşanan Eran Tapan, eski kayınpederinin ölüm yıldönümlerine hep katılır. Daha çok kızı Melisa Tapan ile bir keresinde annesi Elçin Tapan ile zaman zaman da tek başına gittiği törende bu kez yanında 2021 yılında evlendiği eşi Demet Tapan vardı. Eski damadın yeni eşiyle anma törenine katılması ilginçti.

Zaten, bu konu konuklar arasında bir hayli konuşuldu! Bu arada Sevil Sabancı da 11 yıllık sevgilisi Ferhat Ferhangil ile törendeydi. Boşandıktan sonra küsüp düşman olmak yerine ilişkilerin böyle devam ettirilmesi daha güzel değil mi...



'KEZBAN'IN NADİRE KABİNESİ' AÇILIYOR!

Resimleri kadar fotoğrafları, kolajları, videoları ve yerleştirmeleriyle de büyük ilgi gören ünlü sanatçı Kezban Arca Batıbeki, yeni sergisiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, 'Kezban'ın Nadire Kabinesi' adını taşıyan sergisiyle, 17 Nisan'da, Pera'da bir sanat mekanında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, aynı zamanda bir koleksiyoner olan Batıbeki, koleksiyonunda yer alan obje, eşya ve eserlerden esinlenerek yarattığı son çalışmalarını sunacak. Yani Kezban Arca Batıbeki, kendi nadire kabinesini (kendine has bilgileri barındıran gizli kutu) açacak ve içindekileri sanat tutkunlarına gösterecek.



TEBRİK TELEFONLARI YAĞMIŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomi Politikaları Kurulu'nda TİKAD Başkanı (Türkiye İş Kadınları Derneği) Nilüfer Bulut da yer aldı. 1999'da kurulan derneğin kurulduğundan beri başkanlığını yapan Nilüfer Hanım'ın kurulda yer almasına iş kadınlarının çok sevindiğini öğrendim.

Dernek ile iş kadınları için birçok faaliyet yürüten Nilüfer Hanım'ın, iş kadınlarını en iyi şekilde temsil edeceğini ve kendileri için büyük avantaj olacağını düşünen birçok iş kadını Nilüfer Hanım'a tebrik telefonları yağdırmış. Ben de Nilüfer Bulut'a yeni görevinde başarılar diliyorum.



HER FIRSATTA GELİYOR

Yıllarca Endonezya'nın Bali adasında yaşadıktan sonra yaklaşık iki yıl önce ABD'nin ünlü şehri Los Angeles'a taşınan Atatürk'ün yaveri Hüsrev Gerede'nin torunu Bennu Gerede yine Türkiye'ye tatile geldi.

Yine diyorum; çünkü en son yılbaşı tatili için gelmiş ve ocak ortasına kadar İstanbul'da kalmıştı. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Ağaoğlu'ndan olan oğlu Kai'nin eğitimi için Los Angeles'ta yaşayan Bennu Hanım, oğlunun okulu ara tatile girince yine soluğu İstanbul'da aldı. Bali'deyken bu kadar sık gelmeyen Bennu Hanım, anlaşılan Los Angeles'ta çok da mutlu değil, oğlu için katlanıyor gibi görünüyor.



GEREKSİZ BİR ÇABA

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile ayrıldığını duyurmuştu birkaç gün önce. "Allan ile iki yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik.

Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı" diyerek ayrılığın altında bir sebep aranmamasını istemişti. Yağcıoğlu'ndan, önceki gün de iyi olduğuna dair bir paylaşım geldi!

Böyle sürekli olarak iyi olduğunu ispat etme çabasında olmasına bir anlam veremedim. Bence gereksiz bir çaba içinde. Ayrıca mutsuz da olabilir ve ayrılık yası da tutabilir; bundan da ne utanmaya ne de gizlemeye gerek var. Bu kadar kasma kendini Selin, ne hissediyorsan onu yaşa...



MANTIK DOĞRU SONUÇ YANLIŞ

Tatil için gittiği Dubai'den yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, cesur pozları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki tescilli güzel, özel hayatı gibi günlük stilini de sosyal medyasında paylaşmayı seviyor.

Farklı stilleri başarıyla taşıyan Şahin'in önceki gün paylaştığı bu görünümü biraz sönük kalmış. Mantık olarak doğru parçaları bir araya getirse de bütün olarak bakıldığında o kadar başarılı durmuyor. Gri ve nude renkleri, bu tonlarda birbirlerini iyice sönükleştirmiş. Çorap seçimi ise stiliyle uyumsuz olmuş.

TREND RADARI

Bu sezonun hareketli detaylarının arasına püskül de giriyor. Özellikle ceket ve eteklerde çok karşımıza çıkacak.

Hayvan desenleri bu yaz aksesuarlarda sık sık karşımıza çıkacak. Özellikle ayakkabılarda leopar gibi klasiklerin yanı sıra farklı hayvan desenleri de göreceğiz.



Çiçek gibi büyük tokalı uzun kolyeler bu ilkbaharın favori aksesuarlarından olacak. Tek veya çoklu görünüm için de birebirler.