Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın, oğlu Hacı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan (Mahkeme kararıyla ispatlanan) 4 yaşındaki Uzay'ı kabul edip, ailesini de ikna ettiğini yazmıştım. Ancak mahkeme kararının ardından Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını silen ama kısa süre sonra geri adım atan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın, Arzu Hanım'ın iknasından sonra da geri adım attığını öğrendim. Kayınvalidesinin ikna çabaları sonucu önce Uzay'a "Evet" diyen Nazlı Hanım'ın, sonra bu kararından vazgeçip boşanmak istediği kulağıma geldi.







Nazlı Sabancı geçen cuma, yalısının olduğu semtteki kuaförüne gitmiş ama resmen burnundan soluyormuş. Olup olmadık yere personele bağırıp çağırınca yanında bulunan yakın arkadaşı kendini, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetmiş. Ve bir personele, "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz" demiş. Vallahi ben, tarih, mekan ve detay vererek bunu bana anlatan kişinin yalancısıyım. Doğru olup olmadığını ise çok yakında öğreniriz.







DOĞUM GÜNÜ İÇİN ÇOK ÖZEL YEMEK!

Tescilli güzel Demet Şener, cuma günü 48 yaşına girdi. Yeni yaşını, dört yıl önce ilk bu köşeden öğrendiğiniz sevgilisi Tolga Arman, kızı İrem Kutluay ve İrem'in sevgilisi Tolga Tokgöz ile birlikte kutladı. Çok fotoğraf paylaşmama kararı aldıkları için sık sık dedikoducuların hedefi haline gelen aşıklar, kural bozdu ve kutlama yemeğinden fotoğraf paylaştı. Bu arada bu kutlama sayesinde, eylülde Londra'da üniversite eğitimine başlayan ve tatil için İstanbul'a gelen İrem'in sevgilisini de öğrenmiş olduk. Üstelik İrem, sevgilisini bu özel yemeğe getirdiğine göre annesi Demet Hanım'dan da onay almış.







CESUR AŞIKLAR UÇUŞA GEÇTİ!

Geçtiğimiz yaz başlayan aşklarını ilk Günaydın'ın ortaya çıkardığı 69 yaşındaki iş insanı Cem Hakko ile 36 yaşındaki stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Her fırsatta baş başa tatile çıkan aşıklar, son olarak Fransa'nın gözde kayak merkezi Val d'Isère'deydi. Kendisi gibi adrenalin tutkunu bir sevgili bulan Cem Bey, daha önce Bolu'nun karla kaplı yollarında ralli yaptığı Nazlı Hanım ile bu kez Val d'Isère'de paramotor (Bir tür motorlu yamaç paraşütü) ile dağların üstünde dolaştı. Cesaretlerine hayranım doğrusu...







BAHARA IŞILTILI KUTLAMA

Kurucusu ve kreatif direktörü olduğu mücevher markasıyla adından sıkça söz ettiren Fatoş Altınbaş, bugün dostlarına bir davet veriyor. Fatoş Hanım'ın, arkadaşı Seda Vardar'ın Kuruçeşme'deki mekanında vereceği davetin amacı yakın dostlarıyla birlikte baharı kutlamakmış. Cemiyet hayatından yakın dostlarının katılacağını öğrendiğim davette Fatoş Hanım, büyük ilgi gören koleksiyonlarından çok özel tasarımları da sergileyecekmiş. Yani yakın dostlar buluşup, mücevher ışıltılarının gölgesinde baharın coşkusunu yaşayacakmış.