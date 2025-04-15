Önceki gün bir mekanda ünlü iş insanı Emir Uyar ile karşılaştım. Venedik'teki dünyaca ünlü otelin de sahibi olan Emir Bey, harıl harıl Jeff Bezos'un düğününe hazırlandıklarını söyledi.

Biliyorsunuz, dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile Venedik'te teknesinde evlenecek ve misafirleri de Emir Uyar'ın otelinde kalacak.

26-29 Haziran arasında yapılacak düğün için Bezos'un otelini tamamen kapattığını söyleyen Emir Bey, Bezos'un konukları için çok özel istekleri olduğundan çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Konaklayacak kişilerin, dünyanın en ünlü ve en zenginleri olduğunu da belirten Emir Bey, "Onlara otelimizde Türk misafirperverliğini de gösterip çok mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz.

O yüzden de bütün ekip düğüne hazırlanıyoruz" dedi. Bu arada konukların isimleri ve Bezos'un istekleri konusunda ise adeta ser verdi sır vermedi. Bu düğünün, Venedik'te 11 yıldır Türk bayrağını dalgalandıran Emir Uyar'ın başarı hanesine bir çentik daha atacağına şüphe yok. Bravo...



5 AY ÖNCE BEKARLIĞA VEDA EDECEK!

Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz mimar Moris Kohen ile meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu, iki yıllık flörtün ardından ekimde Çeşme'de nişanlanmışlardı. 20 Eylül'de de Bodrum'da, Moris'in yakın dostu Volkan Büyükhanlı'nın otelinde görkemli bir düğün yapacaklar.

Bu arada izdivaçlarına daha beş ay gibi uzun bir süre olmasına rağmen, müstakbel gelininin bu hafta bekarlığa veda partilerinin startını vereceğini öğrendim! Pınar Hacıarifoğlu, 14 kız arkadaşı ile birlikte bu hafta sonu Fransız Rivierası'nın güzel şehri Nice'e gidip partileyecek. Müstakbel gelin, bekarlığa veda partilerine bu kadar erken başladığına göre eylüle kadar daha çok parti olacak gibi görünüyor.



TOG BAZAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG), toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla başlattığı TOG Bazar, 24 Nisan'da 17. kez kurulacak.

Bu yıl "Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol" sloganıyla kurulacak olan pazarda, 100'ü aşkın markanın stant açacağını öğrendim. Tasarım ve moda dünyasıyla yakından ilgilenenlerin buluşma noktası olan TOG Bazar'ın hayata geçmesine destek olan herkesin yüreğine sağlık. Bu anlamlı pazara siz de katılın ki, çorbada tuzunuz olsun...



EVLİLİK FİKRİ DEĞİŞTİ Mİ?

Zeynep Yılmaz, yıllarca aradığı beyaz atlı prensi Aralık 2023'te bulmuştu. İş insanı Bülent Ciritçi ile çok mutlu bir ilişki yaşıyor. Zeynep Hanım, ne kadar mutlu olduğunu da her fırsatta dosta-düşmana gösteriyor.

Önceki gün de sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp, altına 'İyi ki' notunu düştü. Yakın çevresi, çok mutlu olsa da Zeynep Hanım'ın evlenmeye niyeti olmadığını söylüyordu ama bana sanki Zeynep Hanım fikir değiştirmiş gibi geliyor! Belki de yakında müjdeli haberi alırız!