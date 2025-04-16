'Olayların kadını' Şeyma Subaşı'nın büyük aşkı sona erdi! Yakınlarından öğrendim ki, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanma yıldönümünde aşkını ifşa ettiği Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria'dan ayrılmış! Katıldığı bir YouTube programında, artık evliliğe inanmadığını belirten Subaşı, ruhunun evli olduğunu, o kişinin de Marlon Teixeira olduğunu söylemişti.

"Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum; huzur içerisinde ölebilirim" diye de eklemişti. Şeyma'nın ayran gönüllü olduğunu bilsem de bu söylediklerinden sonra 'gerçek aşk'ı bulduğunu sanmıştım! Ama bakın Şeyma'nın ruhu dul kaldı! Atalarımız, "Büyük lokma ye ama büyük laf etme" diye boşuna dememiş. Şeyma'nın sevgilisiyle ilgili söylediği o koca koca laflar ne olacak şimdi! Hoş, ilişkilerinde pek çok kez ayrılıp barıştığı için belki Marlon ile de barışır, kim bilir!!!



RALLİ MERAKLILARI BODRUM'DA BULUŞACAK

Bodrum son yıllarda ralli ile de adından söz ettiriyor. Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum 17-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bodrum ve Milas'ın doğal güzelliklerini göz önüne seren asfalt zeminli etaplardaki ralli için iş, cemiyet ve sanat dünyasının motorsporlarına tutkun ünlülerinin de Bodrum'a gideceğini öğrendim. Siz de Bodrum'da farklı heyecan yaşamak isterseniz ralliyi kaçırmayın.



MUTLU VE HEYECANLI

New York Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam ederken Bollywood'dan film teklifi alan Aslıhan Karalar ile konuştum önceki gün. Başrolünde yer aldığı 'Uk to Uk' adlı filmin Hindistan'daki çekimlerinin devam ettiğini söyledi.

Bir hafta sonra Hindistan'dan İngiltere'ye geçip çekimlere orada devam edeceklerini de ekledi. Filmin Mumbai'de ve Londra'da galalarının olacağı bilgisini de veren Aslıhan'ın hem çok heyecanlı hem de çok mutlu olduğu belli oluyordu. Aslıhan Karalar'ın kariyerinde önemli yer edinecek filmin gişesi bol olur inşallah...



GLOBAL MARKALAR ARASINDA YERİNİ ALDI

Dünya starlarının tercihi olan mücevher markasının yaratıcısı Milka Karağaçlı İnce'nin, Mikonos, Dubai ve Bahreyn'in ardından Londra'nın kalbinde mağaza açacağını yazmıştım. Milka Hanım, Mayfair'deki mağazasını geçen hafta açtı.

Bir Türk markasının diğer global markalarla Londra'nın kalbinde olması gurur verici. Görenlerin söylediğine göre, 2 katlı mağazanın tasarımına imza atan Seyhan Özdemir-Sefer Çağlar harika iş çıkarmış. Ülkemizin adını duyuran mücevher ve mekan tasarımcılarına koca bir alkış.