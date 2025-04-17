Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman'ı düğün telaşı sarmış durumda! Boşandığı eşi Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Kemal, 10 Eylül'de Atina'da evlenme teklif ettiği, 15 Eylül'de Moskova'da söz kestiği Azeri sevgilisi Mariam Mekhdieva ile İstanbul'da evleniyor.

Büyük gün 14 Haziran... Ancak harıl harıl düğün hazırlıkları ile uğraşan Feryal Hanım'ın oğlunun düğünü ile ilgili biraz dertli olduğunu duydum! Şimdiye kadar neredeyse bütün sosyetik düğünlere giden Feryal Hanım, tüm dostlarını davet edeceği büyük bir düğün hayal etmiş.

Ancak oğlu ve müstakbel gelini, düğünlerine sadece yakın arkadaşları ve aile büyüklerinin şahitlik etmesi konusunda ısrarcı olunca onları kıramamış. "Ben öyle hayal ettim ama gençler böyle istedi" diyen Feryal Hanım; Boğaz'da, 100'ü yurtdışından gelecek 300 kişilik bir düğün yapacaklarını söyledi. Aslan Kemal ile Mariam, umarım bir ömür mutlu olur...



'DEPRESİF' ESER KİMİ MUTLU EDECEK?

Maya Portakal Bitargil, yine koleksiyonerleri heyecanlandıran bir eser bulmuş.

3 Eylül'de Paris'teki atölyesinde yaşamını yitiren, Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanatçılarından Mehmet Güleryüz'ün 2015 yılındaki retrospektif sergisinde yer almış özel ve kıymetli eseri 'Depresif'i satışa sunmuş.

Nisan ayı boyunca Nişantaşı'nda sergilenecek olan 'Depresif', bakalım hangi koleksiyonerin yüzünü güldürecek. Bu arada satışın açık arttırmayla olmayacağını duydum. Belirlenen rakamı veren ilk kişi eseri evine götürebilecekmiş.



İSTANBUL'A 5 ÇAYINA GELİYOR

Gastronomi alanında da artık dünyaca önemli bir yere sahip olan İstanbul, sık sık çok önemli şefleri ağırlıyor. Önümüzdeki ay da dünyaca ünlü pasta şefi Fransız Nicolas Lambert gelecek ve İstanbullular için pasta yapacak.

Çalıştığı restoranların Michelin yıldızı aldığı, kendi adına birçok ödül alan, birçok kez 'en iyi pasta şefi' seçilen şef Lambert, İstanbul'a gelip Boğaz'da bir otelde marifetlerini sergileyecek. Bu arada ünlü şef, 8 Mayıs'ta, pasta yapmayı öğreteceği bir workshop düzenleyecek. 10 Mayıs'ta da 5 çayında İstanbullulara imza pastalarını tattıracak.



DOSTLARIYLA ÇİFTE KUTLAMA YAPTI

Cemiyet hayatının ünlü ismi Fatoş Altınbaş, önceki gün çifte kutlama yaptı. Fatoş Hanım, Kuruçeşme'deki bir mekanda, hem baharın coşkusunu yaşamak hem de doğum gününü kutlamak için bir davet verdi. Davete, Fatoş Hanım'ın cemiyet ve sanat dünyasından yakın dostları katıldı.

Çok sıcak ve keyifli bir ortamda geçen davete, Fatoş Hanım'ın en beğenilen koleksiyonlarından özel tasarımları da eşlik etti. Bu ışıltılı davette, dostlarıyla yeni yaşını kutlayan Fatoş Altınbaş'a ben de nice mutlu yaşlar diliyorum.