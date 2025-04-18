Düğün sezonu yaklaştıkça hemen her gün bir davetiye alır oldum. Dün, Aslan Kemal Gülman'ın, Azeri sözlüsü Mariam Mekhdieva ile 14 Haziran'da Boğaz'da bir mekanda evleneceğini yazmıştım.

Öğrendim ki sosyete, daha gecenin yorgunluğunu atamadan sabah da dini bir nikaha gidecekmiş. İstanbul sosyetesinin ve iş dünyasının seçkin isimlerinden Dalia Garih, tek kızı Natalie Garih'in 15 Haziran'da mürüvvetini görecek. Merhum Üzeyir Garih'in beş torunundan biri olan Natalie Garih ile 2.5 yıldır flört ettiği iş insanı Bertan Frayman'ın aralıkta Roma'da nişanlandıklarını da ilk bu köşede okumuştunuz.

İzdivaçlarını da ilk benden öğrenin... Natalie ile Bertan, 15 Haziran'da Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nda evlenecek. Nikah seremonisi öncesi sinagogun alt katında kahvaltıda buluşacak olan davetlilerin sokağa taşacağından şüphem yok. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



AİLEYE GİRMİŞ

Düğün ve davet organizasyonlarının aranılan ismi İrem Güreli'nin son dönemde hem özel hem de iş hayatında büyük değişiklikler olmuştu. Yıllardır gönlü boş olan İrem Hanım, yaklaşık beş ay önce iş insanı Mert Giray ile yeni bir aşka yelken açmış, ortak olduğu şirketten ayrılıp kendi davet organizasyonu şirketini kurmuştu.

Aşıkları önceki gün bir davette gördüm; yanlarında da Mert Giray'ın avukat kardeşi Begüm Giray da vardı. Çiftin çok mutlu olduklarını duyuyordum; dedikleri kadar varmış. Baksanıza İrem Güreli şimdiden aileye de girmiş. Mutlulukları daim olsun.



KESİN DÖNÜŞ DEĞİLMİŞ!

Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016'da Los Angeles'a (LA) taşınan ve kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olan Adnan Şen, önceki ay ailesiyle İstanbul'a gelmişti.

Geçmişte üç yıl süreyle Türkiye'ye ayak basmadıkları bir dönem geçiren Şen Ailesi'nin iki aydan fazla süredir İstanbul olmaları, "Acaba kesin dönüş mü yaptılar?" sorularına yol açtı! Öğrendim ki, bu hafta sonu ailece LA'ye geri dönüyorlarmış. Bu arada Şen çifti, İstanbul'da, oğulları Can'ın sevgilisi Melis Cümbüş ile tanışma fırsatı da buldu. Bence bundan sonra Adnan ve Begüm Şen'den çok Can İstanbul'a gelip gidecektir!



YİNE İDDİALI BİR SERGİ AÇIYOR

Sanat dünyasında 30 yıla yakın deneyime sahip olan Sabiha Kurtulmuş, 15 yıl önce açtığı Beyoğlu'ndaki sanat galerisi ile yine iddialı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Seramik heykelleri ve resimleri ile dikkat çeken sanatçı Yılmaz, yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Sanatçı, 26 Nisan'da açılacak 'Sis Denizi' adlı sergisinde, bu sergi için özel olarak ürettiği seramik, tuval ve kağıt çalışmalarından oluşan yapıtlarını sergileyecek. Saliha Yılmaz'ın sergisinde çok özgün eserler olacak, bence kaçırmayın.