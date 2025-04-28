Geçen hafta İstanbul'da açılan bir sergi, sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile ortağı Aslı Pamir'in iş ile aşkı birbirine karıştırmadığını ortaya çıkardı. Ortak sanat galerisi işleten Murat Pilevneli ile Aslı Pamir, sekiz yıl süren aşk yaşamış, 2023 yılında ayrılmışlardı.







Murat Bey üç ay sonra kendisi gibi galeri sahibi Senem Özgeren ile yeni bir aşka yelken açsa da Aslı Hanım, "Aşk başka iş başka" deyip ortaklığını devam ettirmişti. Ancak Murat Bey, geçen aralık ayında yeni sevgilisiyle evlenmiş, üstelik eşinin dört aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İşte bu gelişmenin ardından herkes gibi ben de Murat Bey ile Aslı Hanım'ın aşktan sonra iş ilişkisinin de kesin biteceğini düşünmüştüm. Ama yanılmışım.







Eski aşıkların ortak olduğu sanat galerisi geçen hafta İrlandalı sanatçı Kevin Franscis Gray'in sergisini açtı. Açılışa Murat Pilevneli ve Aslı Pamir birlikte ev sahipliği yaptılar ve hatta sanatçıyı aralarına alıp birlikte poz da verdiler. Demek ki, Senem Özgeren de "Aşk başka iş başka" diyor ki, eşinin eski sevgilisiyle ortaklığının devam etmesini sorun etmiyor.







KIZIYLA ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

27 Aralık'ta kızı Yaz'ı dünyaya getiren ve 20 gün sonra çalışmaya başlayan Eda Zamanpur, kızını yanından hiç ayırmıyor. Ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, cumartesi günü de 120 günlük kızı Yaz ile birlikte anlamlı bir etkinlikteydi. Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştiren Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği'nin düzenlediği Dünya Dilek Günü'nde, bir resim atölyesi düzenledi. Atölyede, riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklarının yüzünü güldüren ve onlara keyifli zaman geçirten Eda Zamanpur'a kocaman bir alkış...







ANLAMLI PAZARA İLGİ YİNE BÜYÜKTÜ

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG), toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla başlattığı TOG Bazar, geçen hafta 17. kez kuruldu. Bu yıl "Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol" sloganıyla kurulan pazarda, 100'e yakın marka stant açtı ve her yıl olduğu gibi sosyetenin yardım melekleri yine pazara akın etti. Sosyeteden birçok ünlü isim, derneğe destek olmak için pazarda bol bol alışveriş yaptı. Pazarı kuranların ve alışveriş yapanların hepsinin gönlüne sağlık.







UÇAKTAN İNERKEN HASTANELİK OLMUŞ

Cemiyet hayatının sevilen ismi Burcu Hattat, uzun bir ABD seyahatine çıkmıştı. Burcu Hanım'ın ABD tatilinin kötü sonlandığını öğrendim! Geçen hafta yurda dönen Burcu Hanım, uçaktan iner inmez hastaneye gitmiş! Çünkü uçaktan inerken merdivenlerden düşmüş; ayak ve el bileğini kırmış! Burcu Hanım, gerekli müdahalelerin ardından evine gidebilmiş.