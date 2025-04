İş insanı Nedim Keçeli ile evlenip anne olduktan sonra evinin kadını olan eski Türkiye güzeli, sunucu ve oyuncu Gamze Keçeli, setlere göz kırpmaya başladı! Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizi ve filmlerde rol alan Gamze Hanım, evlenince mesleğini bırakmıştı. Şamdan Plus'a röportaj veren Gamze Hanım, "Mesleğinize dönmek ister misiniz" sorusuna "Biraz uzak kaldım ama neden olmasın" derken "Türk dizilerini çok keyifli buluyorum, çok beğeniyorum" diye de eklemiş.

Bence yapımcılar Gamze Keçeli'nin bu sözlerine kulak versin, tescilli bir güzel, eğitimli bir oyuncu ve ekranlar için taze bir kan... Daha ne olsun. Röportajda ayrıca Gamze Hanım'ın işinden neden bu kadar uzak kaldığını da öğrendim; "Oğlum Yaman büyürken yanında olmak istedim. Yakında 7 yaşına girecek." Bu arada şunu da belirteyim; oğlu gibi çok sevdiği eşinin, ev hayatının ve aile yaşantısının üzerine titreyen Gamze Hanım'ı ikna etmek pek de kolay olmayacaktır.



VİYANA İKİNCİ ADRESLERİ OLMUŞ

Merhum hayırsever iş insanı Kadir Has'ın manevi oğlu Can Has ile eşi Ahu Hanım'ın son iki yıldır İstanbul-Viyana arasında mekik dokuduklarını öğrendim! Meğer çiftin çocukları Aleyna ile Kadir, Viyana'da okuyormuş.

Ahu Hanım daha çok çocuklarının yanında kalırken, Kadir Has Vakfı Başkanı ve üniversitenin başkan vekili olan Can Has'ın hayatı ise İstanbul-Viyana arasında geçiyormuş. Bu arada Has çifti, kirada oturdukları ve sahibiyle 2023 yılından beri mahkemelik oldukları Zincirlikuyu'daki meşhur rezidanstaki evi de boşaltmamış.



DÜĞÜNÜNDE TÜRK MARKA İLE IŞILDADI

Dünyaca ünlü oyuncu ve süper model Zarina Yeva, Michael J. ile Meksika'da beş gün süren şaşalı bir düğünle evlendi. Bu düğünün bizi ilgilendiren tarafı ise gelinin takılarıydı. Kazak asıllı Amerikalı Zarina Yeva'nın düğününde taktığı mücevherlerin hepsi, dünyaca tanınan Türk tasarımcı Ece Şirin'in markasına aitti.

Madonna, Rihanna, Cate Blanchett, Kate Winslet gibi, Yeva da Türk tasarımcıyı tercih etti ve düğününde Ece Şirin'in dört farklı tasarımıyla ışıldadı. Takılarını sosyal medyada da övgüyle paylaşan Zarina Yeva, "Her parça, içimdeki ilahi ışığı yansıttı, yükselmeyi ve parlamayı hatırlattı" dedi. Ece Şirin başarı hikayesine sürekli yenilerini ekliyor, bravo...



YARIM ASIRLIK HAYIRSEVERLİK

Önceki akşam Sabancı Vakfı'nın kuruluşunun 50. yıl kutlaması vardı. Geceye, geçen ay holdingdeki görevini bırakan ama vakıftaki başkanlığı devam eden Güler Sabancı ev sahipliği yaptı.

Sabancı Ailesi üyelerinin yanı sıra, iş, cemiyet ve sanat hayatından çok sayıda konuğun katıldığı gecede, vakfın yarım asırlık hayırseverlik hikayesini konu alan belgesel ve '50 Yılın Hikayesi' adlı kitabın lansmanı da yapıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da, nasıl kurulduğunu anlattığı vakfın yeni dönem stratejilerini paylaştı. Şimdiye kadar çok faydalı işler yapan vakfa nice yıllar diliyorum.



ÜNLÜLERİN YENİ TAKINTISI!

Yapay zeka uygulaması ChatGBT ile artık neredeyse her şey mümkün! Her konuda sorulara cevap veren bu yapay zekayı, ünlü isimlerin, kendilerini övmeleri için kullandığını öğrendim! Evet yanlış okumadınız...

Bazı ünlü isimler, kendilerini yapay zekaya soruyor. O da, çoğunlukla onlardan övgüyle bahsediyor. Sonra da bunu "doğru bir analiz" diye sosyal medyalarından paylaşıyorlar!

Pek çok kişinin peşinden gittiği bu trajikomik modanın son takipçisi şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin oldu. İnsanların sizi, yapay zekanın söyledikleriyle mi değerlendirmesini istiyorsunuz. Ayrıca yarın öbür gün yapay zeka, sizin açığınızı bulup kötü şeyler söylerse ne yapacaksınız!!!

TREND RADARI

Zincir askılı çantalar modanın her zaman ikonik modellerinden olmuştur. Bu yaz ise bu lüks detay, yazlık modellerle bir araya gelerek tezat bir şıklık sunuyor.

Sezonun rengi tereyağı sarısı, bu yaz beyaz rengin yerini alacak gibi. Giyimde olduğu kadar aksesuarlarda da bu rengi fazlasıyla göreceğiz.

Kemerler bu sezonun favori aksesuarları olacak. Bel siluetini ortaya koyan kemerler, her türlü stille bir araya gelecek.