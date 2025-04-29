'İyi ki Vakfı' kurucusu, işadamı Füsun Kuran'ın büyük bir cesaret örneği gösterip 48 yaşında tekrar anne olmaya karar verdiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Şimdi size daha da bomba bir haberim var! Evliliklerinde 21 yılı geride bırakan Sinan-Füsun Kuran çiftinin geçen hafta 15. doğum günlerini kutlayan ikiz kızları Kayra ve Talya'ya ikiz kardeş geliyor. Evet, yanlış okumadınız...

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Füsun Kuran'ın yine ikizleri olacak ve yine ikisi de kız... Geçen eylül ayında ikiz kızlarını eğitimleri için Londra'ya gönderince evde kendilerini çok yalnız hisseden, yıllardır kızlarının kardeş istediğini de düşününce çocuk yapmaya karar veren çifte, Allah yine ikiz nasip etmiş. Füsun Hanım, umarım sağlıkla ikiz kızlarını kucağına alır ve kendisinin de dediği Allah kızlarını iyi insanlara karıştırır ve şansları iyi olur.



GÖSTERİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

Nefes koçu ve yazar Nevşah Fidan Karamehmet'in artistliğe soyunduğunu yazmıştım. Dokuz aydır hazırlandığı, 50 yıllık hayat tecrübesini, eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıdığı ve "Efsane" adını verdiği tek kişilik gösterisini ilk kez hafta sonu Londra'da sahneledi.

İzleyenlerden öğrendiğime göre, Nevşah Hanım, sahnede harika bir performans sergilemiş. "İzleyenlerin söylediğine göre 'şok edici, güldürücü, eğlendirici ve aynı zamanda sivri, düz, sarsıcı mesajlar veren, harika bir sanat eseri' yaratmışız" diyen Nevşah Hanım, gösterisinin Türkiye prömiyerini ise 2 Mayıs'ta İstanbul'da yapacak. Aklınızda olsun...



ÇAĞDAŞ SANAT TUTKUNLARI KAPIŞIYOR

Türk sanat piyasasının önemli isimlerinden olan Turgay Artam ve oğlu Olgaç Artam, müzayedelere hız kesmeden devam ediyor. Çağdaş sanatta uzmanlaşan Olgaç Artam'ın yönettiği yeni online müzayede için geri sayım başladı.

25 Nisan'da başlayan 399. Çağdaş ve Modern Müzayede, 4 Mayıs'ta sona erecek. Satışa sunulan eserlerin neredeyse hepsi Türk çağdaş sanatına damga vurmuş isimlere ait. Nuri İyem'den Avni Arbaş'a, Burhan Doğançay'dan Erol Akyavaş'a, Mübin Orhon'dan Zeki Faik İzer'e kadar onlarca önemli sanatçının eserleri için büyük bir kapışma olduğunu duydum, bakalım kimler kazanacak.



ÖNCE KAHVALTI SONRA ALIŞVERİŞ

Ünlü işadamı Ali Gürsoy, hafta sonunu kızı Melisa ile geçirdi. Ali Bey, Melis Çiftçi ile evliliğinden olan küçük kızı Melisa'yı Bebek'e götürdü. Semtte bir mekana giren baba-kız, uzun bir kahvaltı yaptı. Kahvaltı çıkışı objektife yansıyan Ali Bey ile Melisa'nın keyfi yerinde görünüyordu.

Bütün günü kızıyla birlikte geçireceğini belirten Ali Bey, Bebek'ten de bir AVM'ye alışverişe gideceklerini söyledi. Zaten sonra da birlikte semtten ayrıldılar. Ali Gürsoy'un, velayeti annelerinde olan ve onunla yaşayan kızlarına çok düşkün olduğunu ve her fırsatta onlara zaman ayırdığını duyuyordum, doğruymuş...