Tam bir hayvansever olan ve 300'ü aşkın sokak hayvanına bakan Derin Mermerci, sokak hayvanları için bir grup arkadaşıyla 'Bir Can Bir Candır' adını verdiği bir dernek kurmuştu. İlk icraat olarak da bir hayvan barınağı kurmak üzere kolları sıvamıştı. Derin Hanım, 42 dönüm üzerine kurulacak hayvan barınağına maddi destek sağlamak için önceki gün bir gece düzenledi.

Hem de ne gece! 'Pet Gala' adlı geceye, İstanbul sosyetesi resmen akın etti. Derin Hanım'ın, kendisine destek vermek isteyen 259 dostu, biner dolar vererek geceye katıldı. Konuklar, gecede düzenlenen müzayede için de ellerini cebine attı. Sanatçıların dernek için yaptığı eserler, yaklaşık 20'şer bin dolardan satıldı.

Derin Hanım'ın kızı Mila'nın yaptığı tablo da satışa çıktı ve bunu da 20 bin dolara Derin Hanım'ın ablası Yosun Reza aldı. Ayrıca, dünyaca ünlü mücevhercimiz Sevan Bıçakçı'nın bu geceye özel tasarladığı "pati kolyesi" de açık artırmadaydı ve onu da tam 45 bin dolar vererek Nevbahar Koç aldı. Sonuç olarak Pet Gala'da, sokak hayvanları için yaklaşık 500 bin dolar para toplandı.



Evliyken birbirlerine aşık olup 10 yıl önce eşlerinden boşanan sosyetenin ünlü isimleri Ebru Yücebaşoğlu ile Kaya Ersu da davetteydi.

BİR BÜYÜK BAŞARI DAHA

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