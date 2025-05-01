Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Zeynep Selvili Batuk, basketbolcu Birkan Batuk ile evlenip spor dünyasına gelin gidince herkes çok şaşırmıştı. Çünkü bunun çok örneği yoktu. Birkan, önceki gün basketbolu bıraktığını açıkladı. Zeynep Selvili Batuk'un, jübile yapan eşi için yazdıklarını görünce anladım ki, o bir sporcudan çok 'karakterli bir insan'a gönül vermiş.

Birkan'ın "Hayatım boyunca iyi bir sporcu olmanın yanında, iyi bir insan olmaya çalıştım. Eğer bir gencin bile kalbine dokunup, ona umut olabildiysem, bu yolculuk benim için kazanılmış en büyük maçtır" sözleriyle veda etmesinin ardından Zeynep Hanım şunları yazmış: "Kariyerinin kısacık bir dilimine eşlik ettim belki ama seni parkede hep hayranlıkla, anlatılmaz bir gurur ve büyük bir zevkle izledim. Attığın üçlükler unutulur belki Birkom ama bu eşine az rastlanır karakterin, insanlığın hiçbir zaman unutulmayacak. Sen bu maçı çoktan kazandın." Bence Birkan'ın sporculuğu bitti ama evliliği hiç bitmeyecek...



KARANLIKTA AYDINLANMIŞ!

İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerini etkileyen elektrik kesintisinin mağdurlarından biri de Etel Baler'di. 2020'de, eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra hayatı 'tatil kıvamında' yaşamaya karar veren Etel Hanım, geçen hafta İspanya'ya tatile gitmişti.

Elektrik kesintisine Mayorka Adası'nda yakalanan Etel Hanım ile dün telefonda konuştum. "İspanya'da olup elektrik kesintisi yaşamak; tüm telefonların aynı anda gitmesi, kredi kartlarının çalışmaması, hayatın durması gerçekten çok enteresandı. Ancak o kaosta Douglas Coupland'in dediği 'Bazen en iyi aydınlanma elektriğin kesilmesidir' sözü aklıma geldi" dedi. Etel Hanım nasıl bir aydınlanma yaşadı acaba...



DÜĞÜN İPTAL!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kızı Merve Müftüoğlu ile Mayıs 2023'ten bu yana flört ettiği girişimci Murat Küçükel ile ilgili tatsız bir haberim var! Herkesin düğün davetiyesi beklediği çiftten ayrılık haberi geldi!

İspanya'da yapmayı planladıkları düğünün tüm planları dahi belli olan çiftin niye ayrıldığını öğrenemedim ama yakınlarının söylediğine göre bir daha birleşmeleri mümkün değilmiş! Sevgilisiyle şimdiye kadar paylaştığı onlarca mutluluk karesini sosyal medya hesabından sildiğine göre, Merve Hanım, Murat Bey'i hayatından tamamen çıkartmış!



ÖZEL SERGİYE ÖZEL TUR

Çağdaş Türk sanatının son büyük ustalarından Ömer Uluç'un eserlerinin yer aldığı 'Ufuk Çizgisinden Öteye' başlıklı sergi, İstanbul Modern'de kapılarını açmıştı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, geçenlerde sanatçının hem en kapsamlı hem de Türkiye'deki ilk müze sergisi olma özelliğini taşıyan sergisi için bir sergi turu düzenledi.

Sergi turuna, serginin sponsoru olan holdingin yönetim kurulu başkan vekili Gökhan Çetinsaya ve koleksiyonerler katıldı. Oya Hanım, "Uluç'un aramızdan ayrılışının 15. yılında, bu özel sergiyi hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Ben de Oya Hanım'ı, bu kadar değerli işlere imza attığı için kutluyorum.