2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenip mesleğine ara veren güzel ve sempatik oyuncu Gizem Karaca, anne olmak için gün sayıyor. Temmuz ayında doğum yapacak olan Karaca, annelik heyecanını Şamdan Plus'ın Anneler Günü sayısına verdiği röportajda paylaşmış.







Karaca, "Hamilelik, bir kadın olarak ne kadar güçlü ve değerli olduğumu bana hatırlattı" demiş ve "Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilmezmiş" diye de eklemiş. Çok rahat bir hamilelik geçirdiğini, bol bol tatlı yediğini, çilek ve kaşarlı tosta aşerdiğini, hamile pilatesi ve hamile masajı dışında hayatında başka bir şey olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, gelecek planlarıyla ilgili de ipucu vermiş.







"Bebeğim ve onun hayali dışında kalbimi çarptıran şeyler arasında kendi yazdığım projem ve ayrıca hazırlandığım bir proje var. İnşallah çok yakında çok güzel bir sürprizim olacak ve bu benim için de bir ilk olacak. Yani önümüzdeki sezona hazırım" diyen Gizem Karaca, demek ki uzun bir aradan sonra ekrana dönecek.







ANNESİNİN YANINA ADINI YAZDIRMIŞ!

Ünlü diş hekimi Emek Külür'ün, 2003'te uçak kazasında vefat eden eşi Behzat Külür'den olan kızı Yasemin Külür, anne mesleğini seçmişti. Kıbrıs'taki bir diş hekimliği fakültesinden önceki yıl mezun olan Yasemin, okuldayken yaz tatillerinde staj yaptığı annesinin Nişantaşı'ndaki kliniğinde artık diş hekimi olarak çalışıyor. Önceki gün Nişantaşı'nda yürürken dikkatimi çekti. Daha önce sadece Emek Külür'ün adının yazdığı tabelaya, Yasemin'in adı da eklenmiş. Annekızın ismini yan yana görmek çok hoşuma gitti. Emek Külür'ün de bu tabeladan büyük gurur duyduğuna eminim.







ÜNLÜ İSİMLERİN MODA BULUŞMASI

Sürdürülebilir moda markası sahibi Gizem Esendemir, önceki gün Bebek'teki mağazasında verdiği bir davetle ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıttı. Büyük ilgi gören davet, Çağla Şıkel, Pınar Altuğ Atacan, Cansu Tosun, Hande Baladın, Hakan Akkaya, Gülcan Arslan, Buray, Merve Toy, Seda Şahin Vardar gibi cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Koleksiyonu inceleyip Gizem Esendemir'den bilgi alan konuklar, müzisyen Tai'nin müzikleriyle eğlenme fırsatı da buldu. Gizem Esendemir ise koleksiyonunun gördüğü ilgiden çok mutluydu.







HASAN ARAT'A YABANCI DAMAT

Beşiktaş Divan Kurulu'nda yumruklu saldırıya uğrayan ve hakkında yapılan şikayet dolayısıyla stresli günler geçiren Beşiktaş eski bakanı Hasan Arat, bir yandan da büyük bir heyecan ve mutluluk yaşıyor. Çünkü kayınpeder olmaya hazırlanıyor. Hasan Arat'ın Londra'da yaşayan kızı Zeynep Arat evleniyor. Zeynep Arat, beyaz atlı prensini de Londra'da buldu. Aralık 2023'te, Londra'da, nişanlandığı Jack Hersman ile yine Londra'da, bu hafta nikah masasına oturacak. Hasan Arat da bu ayın sonunda, Bodrum'da kızı için bir düğün yapacak. Şimdiden hayırlı olsun...