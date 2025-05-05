Sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman'ın, eski eşi Kemal Gülman'ı icraya verdiğini öğrendim. Sebebi ise, boşanma tazminatı! Feryal Hanım, aralık 2022 yılında mahkeme kararıyla kazandığı 20 milyon liralık boşanma tazminatını halen alamamış.

Tazminatı ödemesi için 2.5 yıldır bekleyen Feryal Hanım, sonunda "Yeter" deyip icra takibi başlatmış. Kemal Gülman'ın banka hesaplarında 20 milyon lirası çıkmamış ve bunun üzerine sahibi olduğu taşınmazlarının icra yoluyla satılıp Feryal Gülman'ın 20 milyon lirasının ödenmesine karar verilmiş. 15 Mayıs'ta, Kemal Gülman'ın Gebze'deki bir arazisi icradan satılacakmış.

Bu satıştan 20 milyon lira elde edilmezse diğer arazi veya konutları satışa çıkacakmış. Bu arada Kemal Gülman, 20 milyon liranın 2.5 yıllık faizini de ödemek zorundaymış. Koskoca iş insanı Kemal Gülman'ın 20 milyon lirasının olmamasına şaşırdım doğrusu! Bakalım Gebze'deki arazisi borcunu ödemeye yetecek mi, bekleyip göreceğiz.

BOŞANMALARI 8.5 YIL SÜRMÜŞTÜ

Feryal Gülman'ın 28 yıllık eşi Kemal Gülman'a 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davası, 8.5 yıl sonra Kasım 2021'de sonuçlanmış; mahkeme, Kemal Gülman'ın 60 milyon lira tazminat ödemesine hükmetmişti.Kemal Gülman, karara itiraz etmiş ve yeniden görülen dava Aralık 2022'de sonuçlanmış ve boşanma tazminatı 20 milyon liraya düşmüştü. Ancak Kemal Bey, bu parayı da ödemek istememiş ve sonunda icralık olmuş. Mahkemenin kestiği parmak acımaz!!!



İDDİALI OTELE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

SANAT dünyasının ünlü isimleri yaz sezonunu erken açtı. Ünlüler geçtiğimiz gün Fethiye'deki XO Cape Arnna adlı otelin açılışında bir araya geldi. Dört gün süren ve doğayla iç içe deneyimler yaşayan, gastronomik lezzetlerle dolu bir programa katılanlar arasında

Hande Soral- İsmail Demirci, Cansu Tosun-Erkan Kolçakköstendil, Ege Kökenli, Pelin Akil-Anıl Altan, Caner Erdeniz, Müge Boz, Mirela Cerica ve Gülcan Arslan da vardı. Açılışa İngiltere'den ünlü isimler de katıldı.



SANAT TUTKUNLARI QUİNN İÇİN BULUŞTU

Merakla beklenen sergi geçen hafta açıldı. Efsanevi aktör Anthony Quinn'in, dünya çapında bir heykeltıraş olan oğlu Lorenzo Quinn'in eserlerinin İstanbul'da sergileneceğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Dünyada en iyi 20 galeri arasında gösterilen Miart Gallery London'ın sahibi İrem Deniz, Lorenzo Quinn'i ikna edip, galerisinin İstanbul'daki iki şubesinin açılışını onun eserleri ile yaptı. Lorenzo Quinn'in üzerinde iki yıldır çalıştığı bu 80 parçalık özel koleksiyonu, bir davetle görücüye çıktı. Sanat tutkunları, Quinn'in eserlerini yakından görmek için davete akın etti.