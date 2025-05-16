Geçen ay iki yıl flört ettiği Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılan iş insanı Allan Hakko'nun adı, eski sevgilisi gibi sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu ile anılınca, 'ihanet' iddiaları gündeme gelmişti.

Ecem Oltulu'nun, evlilik planları yaptığı Taha Bilici'den geçen ay ayrılması da, bu iddiaları kuvvetlendirmişti. Ecem Oltulu'nun, geçen hafta kankalarıyla gittiği Atina tatilinde Allan Hakko ile çekilmiş fotoğrafı elime geçince, doğrusu ben de 'ihanet' iddialarına inanmıştım.

Yakın arkadaşlarından öğrendim ki, ihanet yokmuş. Çünkü ikilinin aşkı daha çok tazeymiş! Allan Hakko, bir süredir peşinden koştuğu Ecem Oltulu, ortak arkadaşlarıyla Atina'ya gidince peşine takılmış ve aşkları orada başlamış. Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu ile aşkları iki yıl süren Hakko'nun, Oltulu ile ilişkisi bakalım ne kadar sürecek?



BEBEK MÜJDESİNİ ARKADAŞI VERDİ

Cem Boyner'in Bilgün Dereli'den olan kızı Ayşe Boyner, anne olacak. Müjdesini ise; kendisi değil yakın arkadaşı Rachel Araz Kiresepi verdi. Üç çocuk annesi olan Rachel Hanım, önceki gün Ayşe Boyner ile çekilmiş fotoğrafının altına, "Allaha şükür ben değil, sen hamilesin" notunu düştü ve arkadaşının anne olacağını müjdeledi.

2020'de Cem Telvi ile evlenip senesine boşanan Ayşe Boyner'in bebeğinin babası, geçen yıl baharda flört etmeye başladığı yapımcı Metin Anter. Şimdi sosyete, beş aylık hamile olan Ayşe Boyner'in, Metin Anter ile doğumdan önce evlenip evlenmeyeceğini merak ediyor.



ÇOCUKLARA 'OYNAYA OYNAYA' DESTEK

Ayşen Özyeğin'in 32 yıl önce kurduğu, 28 yılın ardından kızı Ayşecan Özeyin Oktay'ın devraldığı Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışan vakıf, bu yıl 'Oynaya Oynaya' projesini hayata geçirdi.

Projenin tanıtımı, Adıyaman'daki konteyner kentte bulunan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde gerçekleşti. Projenin sponsoru olan markanın reklam yüzü Alina Boz da, etkinliğe katılarak projeye destek verdi. Emeğe geçen herkesin gönlüne sağlık.



KURALI BOZDU!

Müzayede şirketleri, pandemi nedeniyle mecburen online'a taşıdıkları sanat müzayedelerine, pandemi bittikten sonra da devam etmişlerdi. Ünlü antikacı ve müzayedeci Uğur Batur, bu kuralı bozdu!

Ali Akkaş'ın sahibi olduğu Nakkaştepe'deki popüler mekanın bahçesinde canlı müzayede düzenledi. Batur, önce müzayedeye sunduğu eserlerin hikayelerini anlattı sonra da açık arttırmayı başlattı. Müzayedeye, Kadriye Olgar, Esra-İsmail Özkan ve Elif Akyazıcı Girgin gibi tanınmış isimler katılıp beğendikleri eserleri satın aldı.