Hafta sonunda, İstanbul sosyetesi, Venedik'i kırmızıya boyadı! Ünlü iş insanı Vedat Alaton ile eşi Seda Alaton, beşinci evlilik yıldönümlerini Venedik'te 'kırmızı' konseptli bir partiyle kutladı. Alaton çifti, kutlama için Venedik'i seçti.







Aile bireyleri ve yakın dostlarından oluşan 50 kişilik bir grupla cuma günü Venedik'e uçtular ve şehrin en gözde oteline yerleştiler. İlk geceki kutlamanın konsepti 'Kırmızı İtalyan Gecesi'ydi. Herkesin kırmızı giyindiği gece yemekle başladı ve sonra parti ile devam etti. İkinci gece ise bir konsept yoktu ama o gece de çok eğlenceli geçti.







Pazar günü otelde yapılan brunch'ın ardından İstanbul'a döndüler. 50 konuğun olmasına rağmen ne Kırmızı İtalyan Gecesi'nden, ne de ikinci geceden sosyal medyada paylaşım olmadı ama birkaç tanesine ulaşmayı başardım. Vedat-Seda Alaton çifti umarım hep böyle mutlu olur ve daha nice evlilik yıldönümlerini kutlarlar.







33 YIL SONRA BİR İLK

26 Şubat'ta 61 yaşında aramızdan ayrılan Beyhan Benardete'nin eşi Adil Bey'in doğum günüydü geçen perşembe. Yakınlarının nazar değer korkusuyla yaşını söylemediği Adil Bey, 33 yılın ardından ilk kez eşi Beyhan Hanım olmadan doğum gününü kutladı. Merhum Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete ile merhum Beyhan Hanım'dan olan oğlu Adilcan Benardete, Adil Bey'in Kemerburgaz'daki evinde mini bir kutlama organize etti. Damadı Hakan Saruhan, gelini Seda Benardete ve torunları Leyla Saruhan ile Aden Allegra Benardete de, Adil Bey'i bu buruk doğum gününde yalnız bırakmadı.







MÜZEDE OKURLARIYLA BULUŞACAK

Rana Erkan Tabanca'nın annesi Joan Kim Erkan yazarlığa soyunmuş; Kasım 2021'de 'Kim Bu/Lady Who' adlı ilk kitabını yayınlamıştı. Kim Hanım, bu yılın başında da 'Kim Bilir' adlı ikinci kitabını okurlarının beğenisine sunmuştu. Kim Hanım, Kanyon D&R'da tanıtımını yaptığı kitabının tüm gelirini, damadı Erol Tabanca'nın Eskişehir'de kurduğu Odunpazarı Modern Müze'ye (OMM) bağışlayacağını açıklamıştı. Kim Hanım, bununla da yetinmedi ve 28 Mayıs'ta da OMM'da imza günü düzenlemeye karar verdi. Eskişehirli okurlar, bu imza gününü kaçırmaz herhalde...







PLAJA DA EL ATTI!

İstanbul'un kültürel zenginliği ve Londra'nın sanatsal özgünlüğünden beslenen tasarımcı Ece Nayman, ses getiren koleksiyonunun devamı olan plaj koleksiyonunu, ofisiyle bir arada olan evinde verdiği davetle tanıttı. Davete, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Konukların çok beğendiği koleksiyon ile ilgili bilgi veren Ece Nayman, "Bu koleksiyon, markamın tasarım dilini yaz mevsimine taşıdı ve okyanusun içinden yürüyerek çıkan bir figür gibi hem futuristik hem organik" dedi. Sınırlı sayıda üretilen koleksiyondan parçaları bu yaz ünlülerin üzerinde göreceğimiz kesin.