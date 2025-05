Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in röportajından, hayatının en büyük iki aşkını öğrendim. Güner, eşi ve işiyle büyük aşk yaşıyormuş! 2013 yılında aynı dizide rol aldığı Mert Kılıç ile evlenen Aslıhan Güner, "Mert ile temelinde aşk, sevgi, saygı ve güvenle oluşturduğumuz her gün şükrettiğim bir evliliğimiz var. Ayrıca en yakın arkadaşımla evlenmiş olmak benim bu dünyadaki en büyük hediyem" sözleriyle eşine aşkını dile getirmiş.

Mesleğine aşkını da şu sözlerle ifade etmiş: "22 yıldır aynı heyecan, aynı disiplin ve aşkla mesleğimi yapıyorum. Mesleğim benim en büyük hayalimdi, onu yapabildiğim için her gün şükrediyorum. Kendi inşa ettiğim bu yolda güzel bir şekilde yürüyebildiğim için kendime teşekkür ediyorum. Güzel bir yoldayım ve o yola aynı aşkla devam ediyorum." Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, Aslıhan Güner'in mutluluğu ve başarısı işte bu iki aşktan kaynaklanıyor. Allah bozmasın, mutluluğu ve başarısı daim olur inşallah.



Şamdan Plus'a çok güzel pozlar da veren Aslıhan Güner, röportajında "Hayatımın, heyecanlı, üretken ve sürprizlerle dolu bir dönemindeyim" diyor.



Aslıhan Güner'in "Aşk, bu dünyaya gelme sebebimiz gibi geliyor bana. Aşktan kastım da sadece insana değil, her canlıya, nesneye ve ilahi olana duyulan aşktan söz ediyorum" sözleri aşka aşık bir kadın olduğunu gösteriyor.



MİNİK SİENA'YA ANLAMLI HEDİYE

Geçtiğimiz gün, küçük bir grupla ünlü şef Arda Türkmen'in mutfağına konuk oldum. Arda bir taraftan yemekleri hazırlarken bir taraftan da bizimle sohbet etti.

Bu çok lezzetli sohbette, Arda'nın minik kızının adının bir mutfak ürününe verildiğini öğrendim. Arda'nın 15 yıldır iş birliği yaptığı, bu yıl 90. yılını kutlayan Türkiye'nin lider cam ev eşya markasının yeni bir yağdanlığı, Arda'nın 2.5 yaşındaki kızı Siena'nın adını taşıyormuş. Markanın Arda ile birlikte hayata geçirdiği ürünlerden biri olan Siena yağdanlıkları geçen hafta satışa sunulmuş. Siena için ne büyük bir hediye, ileride babasına çok teşekkür edecektir.



HADRİAN KAPISI MODAYA AÇILACAK

Sürdürülebilir modanın Türkiye'deki öncü isimlerinden Tuba Ergin bir ilke imza atacak! Bu yılki '8. Antalya Fashion Week'in kapanış defilesini gerçekleştirecek olan ünlü modacı, çok özel bir mekan seçmiş.

Ergin, 'Gilded Symphony' adını verdiği koleksiyonunu, Kaleiçi'nde yer alan ve tarihi milattan sonra 190'a uzanan Hadrian Kapısı'nda sergileyecek. Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna, kenti çevreleyen surda inşa edilmiş bu anıtsal kapı, ilk kez böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 31 Mayıs akşamı gerçekleşecek defilenin uzun süre konuşulacağına şüphem yok.



AÇIĞI KAPATIYOR!

Yıllar önce Viyana'da resim dersleri alan modacı Ferruh Karakaşlı, pandemide makası bırakıp eline fırçayı almıştı. Pandemiden sonra ünlü isimleri giydirmeye devam ederken bir yandan da resim üreten Ferruh Bey, kısa sürede üç sergi açmıştı.

Ferruh Bey, önceki gün de, "Urban Tribes & Authentic" adını verdiği dördüncü kişisel sergisini açtı. Nişantaşı'ndaki Ayşıl Art Gallery'de sanatseverlerle buluşan serginin açılış davetine, sanat tutkunu ismiler büyük ilgi gösterdi. Ferruh Bey, resme geç başladı ama çok hızlı adımlarla ilerliyor.



BUSE KIZMIŞ AMA...

Efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim'in önceki günkü manidar paylaşımı dikkatimi çekti! Buse Hanım, "Ah canım global markalarımız sizi kim yönlendiriyor acaba?"

notuyla sektördeki genel eş-dost ilişkisinden kaynaklanan iş birliği durumlarına dikkat çekmiş! Doğru; kim kime yakınsa, iş birliği onunla yapılıyor. Buse'yi kim kızdırdı bilmiyorum ama babasının çok ekmeğini yediğini unutuyor.

Babasının şöhreti ve çevresi sayesinde çok iş birliği yaptığını biliyoruz. "Camdan evi olan başkasının evine taş atmasın" derler. Buse Terim, bu paylaşımı yaparken keşke geriye dönüp bir baksaydı!!!



BU KEZ OLMAMIŞ!

Mayıs 2017'de küçük bir törenle evlendiği Cem Hakko'dan, geçen yıl ocakta sessiz sedasız boşanan Ronit Gülcan, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Her zaman spor tarzda bir şıklık tercih eden Ronit Hanım, katıldığı gündüz davetinde de yine öyle bir hava yaratmak istemiş ama maalesef bu kez başarılı olamamış!

Stilinin yıldız parçası kesinlikle asimetrik kesim gömleği... Altına giydiği eteğin bağlama kısmının da asimetrik olması bence abartı olmuş. Ayrıca postal tabanlı çizmeleri de hiç olmamış! Detaysız düz bir etek ve düz ayakkabılarla, ya da daha klasik kesim çizmelerle çok daha şık görünebilirdi.

TREND RADARI

Çizgi deseni, sevimli yazılarla bu sezon tişörtlere taşınıyor. Hem marin konsepti hem de spor havasıyla yazın en rahat parçalarından biri olacak.



Topuklu terlikler, bu yaz da popülerliklerini sürdürüyor. Özellikle sivri burunlu retro görünümlü olanlar, gece stillerinin vazgeçilmezlerinden oldu bile.



Ceket-şort takımlarına bu yaz spor yelek ve şort takımları da eklendi. Klasik takım elbise yeleklerinin yanı sıra spor kesim, oversize yeleklerle şortları bir arada çok göreceğiz.