1996'da evlendiği, iki oğlunun babası Ali Sabancı'dan boşanma arifesinde olan Vuslat Doğan Sabancı'nın, kendini tamamen sanata verdiğini öğrendim.







2023'te baba evi Bayburt'ta ilk sergisini açan, geçen yıl o sergiyi İstanbul'a taşıyan Vuslat (Sanatçı kimliğinde sadece adını kullanıyor), 25 Mayıs'ta Çanakkale'de yeni bir sergi açacak. Eşinden ayrı yaşayan Vuslat'ın, aylardır Troya Müzesi'nde açacağı sergi için çalıştığını öğrendim. Vuslat, 'Emanet/Troy' adını verdiği sergisini 25 Mayıs'ta açacak.







Bu arada Vuslat'ın sergisinde vereceği mesajlar da çok manidar. Eserlerinde, 5 bin yıl öncesine uzanan bölgenin kültürel mirasını 'ölüm korkusunun getirdiği yıkım, nefis mücadelesi ve sevgi kavramları' ile sorgulayacakmış! Tekne kazasında ölümden döndüğünü, sonrasında yaşadığı süreci ve eşine sevgisinin bitip ayrıldığını düşününce kendi içi dünyasını eserlerine aktarmış gibi geldi bana. Sergiyi merakla bekliyorum.







MEZUNİYET SEVİNCİNİ BİRLİKTE YAŞADILAR

Sezai Taşkent ile Mine Kalpaçıoğlu'nun oğulları Kaan Taşkent, Amerika'nın en saygın üniversitelerinden olan Washington'daki Georgetown'dan mezun oldu. Kaan'ın hafta sonundaki mezuniyet töreninde, babası Sezai Taşkent, annesi Mine Kalpakçıoğlu ile birlikte Mine Hanım'ın 15 yıllık hayat arkadaşı Mert İncekara da vardı. Kaan mezuniyet sevincini onlarla birlikte kutladı. Bu arada Kaan, babası Sezai Bey gibi İsviçre'deki Aiglon College'den mezun oldu ancak babasının mezun olduğu Londra Üniversitesi'ni (UCL) değil, Georgetown Üniversitesi'nin tercih etti. Kaan ve tüm öğrencilerin yolları açık olsun.







AİLESİYLE DUBAİ'DE KUTLAMA YAPIYOR

İnşaat, turizm, havacılık, altyapı ve lojistik gibi uluslararası birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanı İlhan Karadeniz'den Afrika'ya dev yatırım. İlhan Bey, Zanzibar'da 31 bin kişilik stadyum ve 200 yataklı bir otel inşaatı için anlaşma imzaladı. Yatırımlarının büyük bölümünü Afrika kıtasında gerçekleştiren İlhan Bey, yatırım bütçesi 800 milyon dolar olan yeni projesinin imza töreninin ardından, eşi Öykü Karadeniz ve kızları Dilhan ile Hira ile birlikte Dubai'ye gitti. Yeni yatırımlarını ailesiyle Dubai'de kutlayan İlhan Bey'e nice başarılar diliyorum.







17 YIL SONRA NY'A DÖNDÜ

Dilek-Ali Nuri Türker çiftinin tasarımcı kızı Serra Türker Bayır, 2008'de New York'ta (NY), kardeşleri Mina, Lara ve kendisinin isimlerinin kısaltması olan bir çanta markası kurmuştu. Dünyaca ünlü yıldızların tercih ettiği markasını, 2012 yılında İstanbul'a taşıyan Serra Hanım, ilk mağazasını İstanbul'da açmıştı. Yurt dışındaki ilk mağazasını ise 2019'da Londra'da açan Serra Hanım, 17 yıl sonra markasını kurduğu şehre döndü ve hafta sonunda büyük bir davetle New York'ta mağaza açtı. Bond Caddesi'ndeki mağazasının açılış davetinde, Türkiye'den ve NY'den dostları yalnız bırakmadı.