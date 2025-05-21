Şimdilerde sosyete ve iş dünyası, 64 yaşındaki ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan'nın hamile olduğu dedikodusuyla çalkalanıyor! Vallahi olur mu olur!

9 yıllık sevgilisi Nina Öger'den geçen yaz ayrılıp arayı hiç açmadan Tuba İnan ile flört etmeye başlayan, sosyal medyada aşk kokan pozlarını paylaştığı sevgilisine önceki ay da evlenme teklif eden Murat Bey, yaklaşık 10 ayır herkesi dumura uğratıyordu!

Hatta evlenecekleri haberini verirken, "İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, bundan sonraki bombası ise, boyunca olan kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu'na kardeş getirmek olacaktır herhalde" diye takılmıştım! Ve son bombayı da patlattı! Bu arada Murat Tabanlıoğlu, Tuba İnan ile evlilik kararı alınca, 20 yıl evli kaldığı ve aynı zamanda ortağı olan Melkan Gürsel ile 10 yıl süren 'medeni ilişkisi' bitmiş, ortaklıkları da sona ermişti. Bu bebek haberinden sonra bakalım neler olacak!



ABLASI BOŞANAMADI O İKİNCİ KEZ EVLENİYOR!

Monako'da 1 milyon Euro'luk düğün yapıp beş ay sonra ayrılan Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu 1.5 yıldır boşanamıyor. Ancak öğrendim ki, Alara Hanım'ın kardeşi Turhan Mildon ikinci kez evlenmeye hazırlanıyormuş.

Sosyetede kulaktan kulağa dolaşan dedikoduya göre, geçen yılın sonunda üç yıllık eşi Betül Gürsoy'dan boşanan Turhan Mildon, evlilik konusunda ablasına tur bindirip ikinci kez nikah masasına oturacakmış. Turhan Mildon'un müstakbel eşini öğrenemedim ama eğer dedikodular doğru çıkıp evlenirse bu kez eşiyle bir yastıkta kocar umarım.



'İYİLİK EVİ' İLE ÖDÜL KAZANDILAR

Ülkemizin en büyük ilaç firmalarından birinin patronları olan Nesrin Barut Esirtgen ve Nezih Barut'un kurucuları arasında olduğu Abdi İbrahim Vakfı'na prestijli bir ödül geldi.

Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilim, spor ve eğitime olan ilgisini artırmak, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmelerine destek vermek için kurulan vakıf, kanser tedavisi gören çocuklar için hayata geçirdiği "İyilik Evi" projesiyle, Hermes Creative Awards'da "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandı. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



32 YIL SONRA 'EFSANE' BİR KONSER

Neredeyse tam 32 yıl önce 26 Haziran 1993'te, o zamanki adıyla İnönü Stadyumu'nda binlerce kişiyle birlikte izlediğim efsane grup Guns N Roses, yine İstanbul'a geliyor. Hem de Axl Rose, Slash ve Duff Mckagan'dan oluşan orijinal grup üyeleri ile tam kadro olarak.

Efsaneler, Avrupa ve Orta Doğu turnesi kapsamında 2 Haziran'da aynı yerde, bugünkü adıyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarını coşturacaklar. Tam 32 yıl sonra ayı statta Guns N Roses konserini izlemek nostaljik ve keyifli olacak.