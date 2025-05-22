Galatasaray'ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy sessiz sedasız damat oldu. Evet, yanlış okumadınız... Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum aşıklar, en yakınlarına bile sürpriz yapıp Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde, ömür boyu mutluluğa imza attı.

12 yıl evli kaldığı iki kızının annesi Melis Çiftçi'den Aralık 2020'de anlaşmalı olarak boşanan Ali Gürsoy, bir süre sonra Gonca Ünsal ile flört etmeye başlamıştı. Güzel giden ilişkilerini artık resmiyete dökmeye karar veren aşıklar, çok yakın birkaç arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.

Her ikisinin de ikinci evliliği olduğu için büyük bir nikah veya düğün yapmak istememişler. Onun yerine sade bir nikah ve ardından yakın dostlarıyla küçük bir kutlamayı tercih etmişler. Ali-Gonca Gürsoy çiftine ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum.

EREN BAŞKAN İŞ BAŞINDA!

TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı Eren Üçlertoprağı, tüm dünyada yayınlanan Dünya Rallikros Şampiyonası'nı 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri getirmeyi başarmıştı.

F1'i de yeniden Türkiye'ye getirmek için çalışan Eren Başkan önceki gün, F1 İtalya Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'inde, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile bir araya geldi. Tabii konuştukları başlıca konu, F1'in Türkiye'ye dönmesiydi. Detay öğrenemedim ama Eren Başkan'dan çok yakında F1 Türkiye Grand Prix'i müjdesini alırsak hiç şaşırmam.

ANNESİNİ TOPRAĞA VERDİ

2010 yılında sualtı fotoğrafçılığına sevdalanan ve sergiler açan sosyetenin sevilen ismi Ayşegül Dinçkök yasta. Ayşegül Hanım'ın Bodrum'da yaşayan annesi Emine Berin Onar vefat etti.

Pazar günü 90 yaşında hayata gözlerini yuman ve İstanbul'a getirilen Onar, önceki gün Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ömer-Ayşegül Dinçkök çiftinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.

EN GÜZEL HEDİYE GALATASARAY'DAN

Yaşadığı rahatsızlık yüzünden, yaklaşık üç yıldır evinde tedavi gören Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'in pazar günü doğum günüydü.

58. yaşını dolduran Haldun Bey, Bebek'teki evlerinde ailesi ve dostlarıyla doğum gününü kutladı.

"Seni bu dünyada en çok kim sever? Biz tabii ki" tişörtleri giyen ailesi ve yakın dostlarını karşısında gören Haldun Bey'in mutluluğu yüzünden okunuyordu. Yönetici olduğu dönemde yaptığı transferleri halen hatırlanan Üstünel'e en güzel hediye ise, o gün şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'dan geldi.