Şimdilerde sosyetede herkes, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'dan çok annesi Güneş Dimili'yi diline dolamış durumda! Çünkü Güneş Dimili, kızı Nazlı ile yarışıyor! Güneş Hanım, bir dizi estetik operasyon geçirerek kızı kadar gençleşip güzelleşmiş. Tam yüz germe, karın germe ve meme dikleştirme başta olmak üzere bir dizi operasyondan geçen Güneş Hanım'ı görenler anlata anlata bitiremiyor.

Göremeyenler de merakla bir yerlerde onunla karşılaşmayı bekliyor. Dolayısıyla sosyete şimdilerde başlıca sohbet konusu, 20'lik genç kızlara dönen Güneş Hanım ve estetikleri. Hatta Güneş Hanım o kadar beğenilmiş ki, sosyete doktorunu öğrenmeye çalışıyormuş. Bu gençleşme operasyonu, reklam, etkinlik ve halkla ilişkiler şirketi kuran Güneş Dimili'nin işine nasıl yansır bilmiyorum ama sosyetede büyük sükse yaptığı ortada.



OĞLUNA İNGİLİZCE İSİM KOYDU

İş dünyasının tanınmış ismi Cihan Kamer, 60 yaşında dede oldu. Eşi Çiğdem Hanım ile kendisine ilk torun mutluluğunu yaşatan kişi, oğulları Atasay Kamer ile Eylül 2023'te evlenen heykeltıraş gelinleri Chiara de Rocchi Kamer.

Derin Mermerci'nin 28 Nisan'daki 'Pet Gala'sına karnı burnunda katılan Chiara Hanım, hafta başında oğlunu dünyaya getirmiş. Atasay çifti oğullarına, son zamanlarda moda olduğu için mi yoksa Chiara Hanım yabancı olduğu için mi bilmiyorum ama Noah (Nuh'un İngilizce adı) adını vermiş. 39 yaşında baba olan Atasay Bey'in mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Sağlıkla büyütsünler.



LEZZETLİ BAĞIŞ

TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen gastronomi işletmeleri, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerine ortak oluyor.

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği iş birliğiyle başlatılan projede, restoran menülerinde yer alacak "Dilek Tabağı /Wish Dish" adlı özel yemeklerden elde edilen gelir, çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürmek için bağışlanacak. Her tabak, bir çocuğun dileğine bir adım daha yaklaşması demek. Gittiğiniz TURYİD üyesi restoranlarda "Dilek Tabağı" var mı diye mutlaka sorun...



MAĞAZADA TATLI DAVET

Türkiye'ye getirdiği dekorasyon markaları ile adından söz ettiren Berrin Ak, geçtiğimiz yaz İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de gözdesi olan bir markanın dünyadaki ilk mağazasını Haliç'teki yeni otelde açmıştı. Berrin Hanım, önceki gün mağazasında dostlarına minik bir davet verdi.

Davette dünyaca ünlü şef Eric Lanlard'ın özel tatlıları, mağazada satılan lüks porselenlerle konuklara servis edildi. Davete katılan sosyeteden ünlü isimler, dünyaca ünlü şefin tatlılarını deneyimlemenin keyfini çıkardı. Tabii bu arada beğendikleri tabakların fiyatını öğrenmeyi de ihmal etmediler.