Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşiyor. Düzyatan, eşi Neslişah Hanım ve çocukları Emir Aras ve Alara ile birlikte Dubai'ye taşınmaya karar vermiş. Engin Bey'in neden Dubaili olmaya karar verdiğini öğrendim.

Öncelikle eşi de kendisi de Dubai'yi çok sevmiş. Bir de baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın Dubai'de yaşaması bu kararında etkili olmuş. Hatta Aslışah Hanım, ablasının yanına taşınması için büyük çaba sarf etmiş ve başarılı da olmuş. Düzyatan çiftinin Dubaili olmalarının en büyük sebebi de çocuklarının eğitimiymiş.

Çocuklarına orada, İngilizce eğitim veren uluslararası bir okul bulmuşlar. Bu arada çocukların kayıtlarını da yaptırmışlar. Çocuklar eylülde Dubai'de okula başlayacakmış. Başarılı oyuncu ise mesleğine, hem Dubai'de hem de Türkiye'de devam edecekmiş. Neyse ki, ünlü oyuncumuzu tamamen Dubai'ye kaptırmadık. Umarım pişman olmazlar ve orada mutlu bir hayatları olur...



ÇITAYI SÜREKLİ YÜKSELTİYOR

Dünya starlarının da tercihi olan mücevher markasının 15. yılında birbirinden iddialı işlere imza atan Milka Karaağaçlı İnce, her geçen gün çıtayı yukarı çekiyor!

Geçen kasımda ikonik tasarımlarını dünyaca ünlü model Eva Herzigova ile buluşturduğu bir çekim yaptıran Milka Hanım, bu sefer başka bir süper model olan Kate Moss ile anlaşmış. Londra'nın gözde alışveriş noktası Mayfair'de geçtiğimiz ay açtığı mağazasında bir araya geldiği Kate Moss ile el sıkışan Milka Hanım, kampanyanın ekimde yayına gireceğini söyledi.



EFSANE PİLOT SESSİZCE EVLENDİ

1988 yılında Galip Gürel ile Camel Trophy'yi kazanan ve 2005 yılında pistlere veda eden bir dönemin efsane pilotu ve iş insanı Ali Deveci'den sürpriz nikah! Yıllardır kendisinden pek haber alamadığımız Ali Bey, dün Barselona'daki Türk Konsolosluğu'nda sessiz sedasız evlendi.

Bu arada eşi de tanıdık bir isim: Yayıncı Zeynep Üner... Yıllardır Urla'da yaşayan Ali Deveci ile Zeynep Üner'in flört ettikleri dahi duyulmadığı için, bu nikaha benim gibi sosyete de çok şaşıracak. Barselona'da, Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftinin de aralarında olduğu birkaç dostunun şahitliğinde evlenen çifte, ben de mutluluklar diliyorum.



ANLADIK İYİSİN!

İki yıl flört ettiği sevgilisi Allan Hakko ile nisan başında ayrıldıklarını duyuran Selin Yağcıoğlu, halen ayrılığın etkisinden kurtulamamış! "Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı" diyerek ayrıldıklarını açıklayan Selin Yağcıoğlu, o günden bu yana paylaşımları ile sürekli olarak iyi olduğunu ispat etme çabasında!

Önceki gün de Boğaz manzaralı bir fotoğrafı, "Güzel günlerin bittiğini sanma. Belki bir daha böylesi olmaz ama her bir gün güzel aslında" notuyla paylaştı. Bu gereksiz çabasını anlayamadım tabii ama takipçilerinin de yazdığı gibi şu ruh halinden artık bir çıksa!!!



ŞEYMA 'CACIK'I 'YEŞİL YOĞURT' YAPTI!

Olayların kadını Şeyma Subaşı, bilerek mi yapıyor yoksa normali mi bu bilmiyorum ama şimşekleri üzerine çekmekte çok başarılı! Sosyal medya hesabında sürekli İngilizce konuşup-yazdığı için Türk takipçilerinden tepki gören

Şeyma Subaşı, bu kez Aslıhan Doğan Turan'ın programında çamları devirdi! Aslıhan'ın, "Senin 5 çayı sofran nasıl olurdu?" sorusuna verdiği cevapta, patates salatasını 'soğuk patates yemeği', cacığı da 'yeşil yoğurt' diye açıklamaya çalışan Subaşı, gerçek isimlerini unuttuğu bu yiyecekleri sofrasında bulundurmak istediğini söyledi. Bence Şeyma'ya kızmayalım, gülüp geçelim!!!



TULUMU ÇOK DEMODE!

Özel hayatı, fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren, son olarak yüzündeki değişimi merak uyandıran Çağla Şıkel, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Güzel model ve sunucu, geçenlerde katıldığı bir davette cutout detaylı bir tulum giymişti.

Bu tarz tulumlar bir ara çok moda olsa da artık biraz demode görünmeye başladı. Modanın içinde biri olan Çağla'nın bunu atlamasına şaşırdım doğrusu. Bu arada ceketi çok şık bir parça olsa da, içindeki spor kesimli tulum ceketin bütün havasını söndürmüş!!!

TREND RADARI

Retro görünümlü güneş gözlükleri bu yaz geri döndü. Büyük çerçeveler ve renkli camlar bu sezonun sevilen güneş gözlüğü modellerinden olacak.

Parmak arası terlikler plajlardan sokaklara taşınıyor. Topuklu modellerini fazlasıyla görmeye başlamıştık; daha konforlu olan orta topukları da artık göreceğiz.



Bu yaz hasır şapkaların yanı sıra beyzbol şapkalarını da fazlasıyla göreceğiz. Özellikle daha şık materyallerde...