Kasım ayında 2 TL'lik boşanma davası açan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a, şubatta 20 milyonluk karşı dava ile cevap veren Güzide Duran ile ilgili bomba bir iddia ortalarda dolaşıyor! Bir dönemin ünlü mankenlerinden olan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman'ın flört ettiği konuşuluyor. Hoş, yaklaşık bir aydır çiftin yakınlaştığına dair duyumlar alıyordum ama yan yana gören çıkmadığı için de bir şey yazmamıştım. Sonunda o da oldu!







Güzide Duran ile Fikret Orman, geçtiğimiz hafta sonu, sadece tekneyle ulaşılabilen Fethiye'nin popüler mekanındaki Kenan Doğulu konserini beraber izlemiş. Hatta görenlerin söylediğine göre birlikte dans ederek şarkılara eşlik etmişler. Yan yana gördüğüm herkese 'sevgili' yakıştırmasını yapmayı sevmem ama sanki bu yakınlaşma bana aşk gibi geliyor. Yedi yıldır flört ettiği sevgilisi Tuğba Coşkun'dan önceki ay ayrılan Fikret Orman'ın hızlı bir çapkın olduğunu bildiğim için de "olur mu olur" diyorum.







EZO SUNAL 'EV'İNİ SANATSEVERLERE AÇTI

Çocuklara yönelik atölye, konser ve beden perküsyonu alanındaki çalışmalarının yanı sıra çocuk kitapları yazan merhum Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal resim sergisi açtı.







Kendini çocuklara adayan ve şimdiye kadar hep onlara yönelik işler yapan Ezo Hanım, bir süredir resim yapıyordu ve sonunda ilk sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Ezo Hanım, 'Ev' adını verdiği ilk sergisini bir davetle açtı.

Annesi Gül Sunal ve abisi Ali Sunal başta olmak üzere yakın dostları Ezo Hanım'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ezo Sunal'ın resim sergisi 3 Haziran'a kadar devam edecek, aklınızda olsun.







ÜÇÜNCÜ DÜĞÜNÜ ÜÇ GÜN SÜRDÜ!

Sedef İybar uğruna kendisini terk edip boşandığı Korkut Ömür'ü, 19 yıl sonra affeden ve 2016'da ikinci kez evlenen Mehtap Elaidi, aralıkta yine yalnız kalmıştı! Şirketinde çalışan Merve Duygun'a aşık olduğu için Mehtap Hanım'dan ikinci kez boşanan Korkut Bey, hafta sonu üçüncü kez damat oldu! Kazdağları'nda evlenen çiftin düğün seremonisi üç gün sürdü. Cuma yemek daveti ile başlayan, cumartesi nikah, yemek ve parti ile devam eden seremoni, pazar günü brunch'la sona erdi. 19 yıllık hayat arkadaşı Sedef İybar'la evlenmeyen, Mehtap Elaidi'den ikinci kez boşanan Korkut Ömür'ün üçüncü evliliğinin akıbeti bakalım ne olacak?