Vuslat Doğan Sabancı, cumartesi günü, Çanakkale'de, Troya Müzesi'ndeki sergisini bir davetle açtı. Vuslat Hanım'ın sergisinin açılış davetinde, iş ve cemiyet hayatından birçok dostu vardı ama eşi Ali Sabancı yoktu.Biliyorsunuz, daha önce yazmıştım; Vuslat Doğan Sabancı, 1996'da evlendiği ve iki oğlunun babası Ali Sabancı ile boşanma arifesinde.

Vuslat Hanım, ölümden döndüğü kazadan sorumlu tuttuğu eşinden ayrılmıştı. Ama her şeye rağmen Ali Sabancı'nın, eşinin Troya Müzesi'nde sergisinin açılış davetine katılmasını bekliyordum ama olmadı. Demek ki, köprüler tamamen atılmış.Hatta Ali Sabancı'nın, kendine yeni bir yuva kurma hazırlığında olduğunu öğrendim. Ali Bey, Etiler'de bir residance'ın penthonuse katını satın almış ve şu anda dekore ettiriyormuş. Birkaç hafta içinde de bekar evine taşınacakmış.

Hem eşinin sergi açılış davetine katılmaması hem de kendine yeni bir yuva kurması bu evliliğin kesin bittiğinin bir göstergesi. Yakında resmen evliliklerini bitireceklerini düşünüyorum. Kim bilir, belki de boşandılar da haberimiz yok!



'LALE ÇILGINLIĞI'NA O DA KAPILDI

İstanbul Lale Müzesi, lalenin sanat tarihindeki izlerini büyüleyici eserlerle yeniden yorumlayan harika bir sergi açtı. Küratörlüğünü Uğur Bekdemir ve Ali Bakova'nun yaptığı 'Uluslararası 2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı' adlı serginin açılışı, sanatseverleri buluşturdu.

Sergide, resim, heykel ve çağdaş sanat eserlerinden oluşan seçki, bu zarif çiçeğin yüzyıllar boyunca sanata yön veren formlarını gözler önüne seriyor. 45 sanatçının 200 eserinin yer aldığı sergide, eski Türkiye güzellerinden Banu Sağnak Erten'in de eserleri var.



MEZUNİYETİNE ÇOCUKLARI DA ŞAHİTLİK ETTİ!

İki çocuk büyüten, bir yandan da hem çalışıp hem de birçok dernek ve vakıfta aktif görev alan Kıvılcım Kocabıyık, iki yıl önce Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Executive MBA Programı'na kayıt olmuştu.

İki yıl boyunca Paris-İstanbul arası mekik dokuyan Kıvılcım Hanım, önceki gün diplomalarına bir yenisini daha ekledi. Paris'teki diploma törenindeki mutluluğuna, eşi Levent Kacabıyık ve çocukları Melisa ile Kurt da şahitlik etti. Daha önce iki üniversite bitiren, yurt dışındaki bir üniversitede 'Sürdürülebilirlik', bir başkasında 'İklim Değişikliği Uzmanlığı' eğitimleri alan Kıvılcım Hanım'ın bu eğitim aşkına şapka çıkarıyorum.

İSTANBUL'U YORUMLADI

Türkiye'nin önde gelen çağdaş tasarımcılarından Esma Dereboy Güral, İstanbul'un ruhunu ve çok katmanlı kültürel yapısını yorumladığı özel koleksiyonunu bir davetle tanıttı.

Tasarımı bir yaşam biçimi olarak benimseyen yaklaşımıyla kendi atölyesinde hem kişiye özel projeler hem de özgün koleksiyonlar geliştiren Esma Hanım, yeni bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen serginin açılış davetine, birçok ünlü isim katıldı.