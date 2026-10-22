Futbol fanatiği olan ve dünyanın en önemli maçlarını yerinde izleyen Nevzat Aydın'ın gönlünün takımı ise herkesin bildiği gibi Trabzonspor. Bir dönem yönetiminde de yer aldığı Trabzonspor'un çoğu maçına giden Aydın pazartesi günkü Beşiktaş maçında da yine tribündeydi. Aydın o maçta çifte mutluluk yaşadı. Hem takımı Beşiktaş'ı yendi hem de oğlunun hayali gerçekleşti.

Aydın'ın ilk eşinden olan 13 yaşındaki oğlu Kuzey de kendisi gibi tam bir futbol tutkunu ve Trabzonspor taraftarıymış. En çok hayranı olduğu futbolcu ise Salah'mış. Her futbol tutkunu çocuk gibi Kuzey de hayranı olduğu Salah ile sahaya çıkmayı hayal ediyormuş. İşte Kuzey'in bu hayalini babası, Beşiktaş maçında gerçekleştirdi.

Normalde, önemli maçlarda yıldız futbolcularla el ele seremoniye katılmanın, kulüplerin belirlediği bir bedeli var.

Ancak her parayı veren de bunu yapamıyor, çok talep olduğu için hatırlı dostlarınızın olması gerekiyor. Öğrendim ki, Nevzat Aydın, hatırlı dostlardan ziyade kulübe yaptığı jest sayesinde bu ayrıcalığı kapmış.

Aydın, transfer döneminde, kulübün bütçesine katı sağlamak için Trabzonspor'un stadı Papara Park'taki VIP locasının kullanım süresini 2040 yılına kadar uzatmış ve karşılığında da 100 milyon lira vermiş. Bu arada Aydın'ın locasının bir yıllık fiyatı bu sezon başında 2.5 milyon liraydı. Ne kadar fazladan para verdiğini siz hesaplayın. İşte Aydın bu jestine kulüp de, oğlunu Beşiktaş maçında Salah ile sahaya çıkartarak karşılık vermiş. Bu maçın Kuzey'in hayatının en önemli hatırasından biri olacağına şüphe yok. Şanslı çocuk vesselam...



NEREDEN NEREYE...

Önceki gün Buğra Toplusoy'un, babası Turgut Toplusoy ile çıktıkları mavi yolculuktan paylaştığı videoyu görünce eskiyi hatırladım! Buğra, 2013'te gönlünü, oyuncu Ceyda Ateş'e kaptırınca ortalık karışmış; ailesiyle arası açılmış ve ailesini terk edip Miami'ye yerleşmişti. Turgut Toplusoy da beş yıl boyunca oğluyla konuşmamıştı. Beş yılın sonunda geri adım atıp oğluyla barışmıştı.

Altı ay sonra da Buğra, Ceyda ile evlenmiş; Kasım 2020'de, kızları Talia dünyaya gelmiş ve Turgut Toplusoy ilk torun mutluluğunu yaşamıştı. Nereden nereye... Kaybettikleri o beş yılın acısını çıkarmaya çalışıyorlar herhalde. Allah bozmasın...



KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Nihat Özdemir ile Sezai Bacaksız'ın onursal başkanı olduğu Limak'ın 50. yıl kutlamaları devam ediyor.

Önceki akşam da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir geceyle bir kutlama daha yapıldı. Şirketin yarım asırlık yolculuğunu anlatan belgeselin özel gösteriminin yapıldığı gecede, Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ile çocukları Ebru-Batuhan Özdemir ve Serhan-Serdar Bacaksız, sahnede duygusal konuşmalar yaptı.

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in yaptığı gecede, tenor Murat Karahan ve Limak Filarmoni Orkestrası da özel bir konser verdi. İş ve cemiyet hayatından birçok isim, bu özel gecede Özdemir ile Bacaksız Aileleri'nin mutluluklarına ortak oldu.