14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan 4 Eylül 2025'te tek celsede boşanan Yasemin Ergene'nin adı, boşandıktan bir ay sonra estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

O dönem kulislerde tavan yapan bu aşk dedikodusunun 'gerçek' olduğu konuşulsa da, Yasemin Ergene ilişkiyi yalanlamıştı. Ancak aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, bu aşkın temeli, boşanmadan önce atılmış.

Yasemin Ergene, eşiyle arasının kötü olduğu dönemde Karaca Başaran'a aşık olmuş. Hatta söylenenlere göre, Başaran'a o kadar çok aşık olmuş ki, 'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'dan, beklenenin çok altında bir tazminatla boşanmayı kabul etmiş.

İşte bu yüzden de Yasemin Ergene'nin, Özilhan ailesi ile arası çok kötüymüş. Zaten 14 yıllık görümcesi Türkan Özilhan'ın oğlu Tuncay Tacir'in 20 Eylül'deki düğününe gitmemesi de bunun kanıtıymış. Anlaşılan Yasemin Ergene'nin "Dostça ayrıldık" sözleri yalanmış!



ÇAPALAR YENİDEN BİR ARAYA GELİYOR

Celal Çapa, 42 yıldır oturdukları Ayaspaşa'daki aile apartmanına zemin etüdü yaptırmış, rapor kötü çıkınca yıktırıp yeniden inşaa ettirmeye karar vermişti. Celal-Şebnem Çapa, Emre-Miray Çapa, Ceylan Çapa, merhum Ahmet Çapa'nın eşi Sermin Çapa ve Sermin Hanım'ın oğlu-gelini Alp-Gülfem Çapa, bu yüzden Mayıs 2024'te evlerine veda etmişti.

Önceki gün karşılaştığım Celal Çapa, 15 ayda bitmesi hesaplanan evlerinin 30 ay geçmesine rağmen daha yeni teslim edildiğini söyledi. Şimdilerde de ailece taşınma telaşı içindelermiş. Farklı binalarda kirada olan Çapa ailesi, geç de olsa yakında yeniden bir araya gelecek. Depreme karşı güvenli evlerinde güle güle otursunlar.



BİR FİLARMONİ ORKESTRAMIZ DAHA OLDU

Türkiye'nin en zengin işadamlarından biri olan Hüsnü Özyeğin'in adını taşıyan vakıf, klasik müziği herkes için erişebilir kılmak amacıyla piyanist Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğinde Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nı kurdu.

Hüsnü Bey, "Özyeğin Filarmoni'nin gelecek kuşaklar için kalıcı bir mirasa dönüşmesini hayal ettiğini söylerken, Fazıl Say da "Hedefimiz Türkiye'den dünyaya bir ses olmak" diye konuştu. 80 kişilik bir kadroya sahip olan Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın ilk konseri, 9 Kasım'da Lütfi Kırdar'da olacak. Şef Tianyi Lu'nun yöneteceği konserde Fazıl Say solist olarak sahneye çıkacak.



ALMAN SANATÇI ÜNLÜ KİTABIN RESMİNİ YAPTI

Yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerini sanat tutkunlarıyla buluşturan Sevil Dolmacı, yine iş başında. Dolmacı, İstanbul'daki galerisinde bu kez Alman sanatçı Robert Janitz'in "Kürk Mantolu Madonna" başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

Adını Sabahattin Ali'nin aynı isimli romanından alan sergi, 12 Kasım'da kapılarını aralayacak. Robert Janitz'in portre geleneğini tersine çevirerek, görünen ile saklı kalan arasındaki ilişkiyi araştırdığı yeni bir seçki sunan sergi, 12 Aralık'a kadar açık kalacak.