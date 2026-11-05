İkiz ablaları Ayşe ve Elif Boyner'den önce davranıp Ağustos 2012'de, 23 yaşındayken Ali Kürşat ile evlenip Ayvalık'a gelin giden Emine Boyner, 2021'de eşinden boşanmıştı. Bu evliliğinden olan kızı Şira ile boşandıktan sonra Ayvalık'ta yaşamaya devam etmişti.

Geçen yıl da dört yıl önce boşandığı Ali Kürşat ile ikinci kez evlenmişti. İlk evliliğini, Ayvalık'ta iki gün iki gece süren, İstanbul'un elitlerinin akın ettiği bir düğünle yapan Emine Boyner ile Ali Kürşat, bu kez sessiz sedasız imzayı atmış hayatlarını yeniden birleştirmişti. İkinci evliliğin üstünden aylar geçmesine rağmen, çifti ne İstanbul'daki davetlerde ne de yaşadıkları Ayvalık'ta birlikte gören olmuştu.

İkinci imzadan sonra çiftin yan yana ilk fotoğrafı Ayvalık'tan geldi. Ayvalık'ın en büyük zeytin üreticilerinden olan Ali Kürşat, zeytin hasadına Emine Boyner ile birlikte gitmiş, hasattan birlikte çekilen fotoğraflarını da Emine Hanım paylaştı. Böylece ikinci evlilikten sonra ilk kez yan yana fotoğraflarını da görmüş olduk. Ali Bey ile Emine Hanım'ın mutluluğu bu kez daim olur umarım.



SEÇKİN PİRİM'DEN ÇOK ÖZEL BİR ESER

Çağdaş tasarımları ve heykelleriyle dünya çapında ses getiren Seçkin Pirim, yine ses getiren bir işe imza attı.

Pirim bu kez, sanatı gündelik yaşamın bir parçası haline getirme vizyonu güden Beykoz'daki ünlü site için çok özel bir eser üretti.

Pirim'in paslanmaz çelikten ürettiği ilk eseri sitenin meydanında sanatseverlerle buluştu. Sitenin yöneticilerinden Funda Acar,

"Seçkin Pirim gibi uluslararası ölçekte değer üreten bir sanatçının eserini sitemizde sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Sanata değer ve destek veren herkesin yüreğine sağlık.



GASTRONOMİ DÜNYASI İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Dünyanın en büyük ikinci gastronomi konferansı olarak konumlanan etkinlik, 11. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl etkinlik; 60'ın üzerinde dünyaca ünlü şefi, 30'dan fazla barista, sommelier ve miksolojisti ve binlerce sektör profesyonelini İstanbul'da buluşturacak.

26-27 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek festival, iki gün boyunca ilham veren fikirlerin, deneyimlerin ve yeni iş birliklerinin merkezi olacak. Türkiye'nin gastronomi sahnesini yıllardır dünyaya tanıtma misyonuyla hareket eden etkinliğin kurucusu Gökmen Sözen'e kocaman bir alkış.



YANGINDAN SONRA

Ağustos ayında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında atılan bir havai fişeğin neden olduğu yangın, ressam Murat Melih Özen'in evini ve atölyesini kullanılamaz hale getirmişti.

Özen'in yangında zarar gören evi ve atölyesi ile yanmış ve kurtulmuş eserleri, Denizhan Özer küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu.

Özen'in eserleri üzerinden bireysel bir kaybı toplumsal bir tanıklığa dönüştüren sergi, sanatseverleri yıkımın izleriyle yüzleşmeye ve geriye kalanların taşıdığı anlamı yeniden düşünmeye davet ediyor. Gezmenizi tavsiye ederim.