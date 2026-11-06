Tuba Ünsal'ın Ekim 2024'ten beri birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'u da, çok sevdiği İstanbul'u da terk ettiğini ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. O dönem Tuba Hanım'ı arayıp, "Emir Ulusoy size ihanet ettiği için ayrıldığınızı duydum; doğru mu?" diye sormuştum.

Tuba Hanım, ihanetin söz konusu olmadığını, kızı Sare'nin ünlü sanat okulu Lycee Moliere'e kabul edildiği için Paris'e yerleşeceklerini, araya mesafe gireceği için de ilişkilerinin yürümeyeceğini düşünüp ayrıldıklarını söylemişti. Meğer doğru söylememiş, benim duyduğum doğruymuş; hem sevgilisini hem de şehri terk edişinin ardında gerçekten ihanet varmış! Geçenlerde karşılaştığım Tuba Hanım, sonunda ihaneti itiraf etti.

Emir Ulusoy'un, kendisini evlerine girip çıkan, çok yakın bir arkadaşı ile aldattığını söyledi. Hatta Emir Ulusoy da ihaneti kabul etmiş. Ancak çok ilginçtir ki; Tuba Hanım, ipliğini pazara çıkarabilecekken, tüm ısrarlarıma rağmen ilişkisinin bitmesine neden olan o 'çok yakın' arkadaşının ismini vermedi. Ama takipteyim; öğreneceğim...



PAYLAŞMALARA DOYAMIYOR!

Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, bu ay ilişkilerinin birinci yılını kutlayacağı sevgilisi Batu Son'la çok mutlu. Bunu da her fırsatta 1.7 milyonluk hesabından dosta-düşmana gösteriyor.

Buse Terim, geçen ay gittikleri Yalın konserinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı romantik kareleri çok sevmiş anlaşılan. "Seni bulup buralardan kaçarım" notuyla paylaştığı kareyi ve videoyu, bu kez kendisi için ekim ayının en güzel fotoğraflarını paylaştığı albüme kapak yapmış. Ne diyelim; mutlulukları daim olsun.



İSTANBUL İKİNCİ ADRESİ OLDU!

Yunan müziğinin dünyaca tanınan en büyük starlarından biri olan Konstantinos Argiros, İstanbul'u resmen komşu kapısı yaptı! Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da iki gün üst üste kapalı gişe konser veren Yunan şarkıcı Argiros, geçen ay da,

Derya Bedavacı'dan Özcan Deniz'e kadar pek çok ünlü sanatçının sahneye çıktığı, şovları ile çok konuşulan Şehmus Şerbetçi'nin Maslak'taki mekanında sahneye çıkmıştı. Öğrendim ki Konstantinos Argiros, bu akşam da aynı mekanda sevenleriyle buluşacakmış. Geçen sefer ful çeken Argiros'un bu sefer de büyük ilgi göreceği kesin.



İKİ SERGİ BİRDEN

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), bu kez harika iki sergiye ev sahipliği yapıyor. Vakıf, Uğural Gafuroğlu'nun camaltı tekniğiyle kurduğu katmanlı hafıza dünyası ile

Çağdaş Erçelik'in figürler üzerinden biçimlendirdiği yoğun duygusal anlatıyı sanatseverlerle bir araya getiriyor. İki farklı disiplin ve yaklaşımı buluşturan bu sergi, izleyiciyi kendi zamanından çıkararak camın ötesine ve insanın iç dünyasındaki hislere doğru derin bir yolculuğa davet ediyor. Çifte sergi, 14 Kasım'a kadar devam edecek; kaçırmayın...