Yıllardır sesi soluğu çıkmayan Helin Avşar, senarist olarak geri döndü. Farklı işlerle uğraşan ama son yıllarda kabuğuna çekilen, Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın senaryosunu yazdığı 'Şatafatlı Sefalet' dizi oldu. Önceki gün de ilk bölümü, dijital kanallarda ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Dikey dizi formatında, komedi tarzındaki diziyi ben beğendim ve hatta merak edip sosyal medyada bir tur atınca izleyen herkesten iyi yorumlar aldığını gördüm.

Helin, bu senaryo için sekiz yıl çalıştığını söylemişti, bu kadar çalıştığına değmiş gibi görünüyor. Hülya Avşar, "Ben izledim, çok beğendim, mutlaka izleyin" demişti, kardeşine pozitif ayrımcılık yapmıyormuş demek ki. Bu arada Helin, ablası Hülya Avşar gibi oyuncu veya şarkıcı olmadı ama bundan sonra sanat dünyasında 'senarist' olarak adından söz ettirirse şaşırmam. Kim bilir belki de ablası için bir senaryo yazar ve abla-kardeş bir yapımda buluşur.



MÜZEDEN ÇITAK'A VEFA

Türkiye'nin yakın dönem fotoğraf tarihine iz bırakan isimlerinden merhum Manuel Çıtak'ın kırk yılı aşkın üretimini bir araya getiren harika bir sergi açıldı. Sanatçının 1980'lerde başlayan fotoğraf yolculuğundan 2023'teki zamansız kaybına uzanan kapsamlı bir seçki sunan "Manuel Çıtak: Kendine Ait Bir Ada" adlı serginin mekanı İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin ve sanatçıyla kurulan uzun soluklu bağın önemini vurguladı. Çıtak'ın fotoğraf pratiğinin farklı dönemlerini ve yönlerini bir araya getiren sergi, 23 Mayıs'a kadar görülebilir.



MODA TUTKUNLARINI BULUŞTURAN DAVET

Ülkemizde de çok sevilen dünyaca ünlü Lübnanlı modacı Elie Saab'ın koleksiyonları, Türkiye'de yalnızca Vakko'da moda tutkunları ile buluşuyor. Vakko, Elie Saaab'ın 2026-27 sonbahar-kış koleksiyonunu önceki gün özel bir trunk show gösterimiyle tanıtıldı.

Elie Saab'ın oğlu ve markanın CEO'su Elie Saab Jr.'ın katılımıyla gerçekleşen davet, cemiyet ve iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Elie Saab'ın zarafet ve ustalıkla şekillenen tasarım dünyasının ön plana çıktığı etkinlikte, davetliler yeni sezon koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı buldu.



30. YILA ÖZEL

Ünlü estetik cerrahı Op. Dr. Serhat Tuncer, meslek hayatındaki 30. yılını özel bir davetle kutladı. Uzun yıllara dayanan mesleki deneyiminin yanı sıra bu süreçte kurduğu dostlukları ve ilişkileri de kutlayan bu anlamlı buluşmada Tuncer'i, dostlarının yanı sıra estetik dokunuşlarda bulunduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Davette sohbet konusu tabii ki, estetik ve estetik cerrahideki yeni yöntemlerdi. Bu yüzden de yakın zamanda estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanmak isteyen konuklar için çok bilgilendirici bir kutlama oldu!



ÇEKEMEYENLER PES ETMİYOR!

Gupse Özay ile Barış Arduç, başrollerini paylaştıkları 'Deliha' filminin setinde tanışıp 2014'te aşk yaşamaya başladı. Temmuz 2020'de evlendi. Eylül 2022'de de kızları Jan Asya dünyaya geldi. Yani 12 yıldan fazla bir süredir birlikteler ancak bu ikili ne zaman yan yana gelse, birlikte bir yere katılsa aynı konu gündeme geliyor:

"Bu çocuk bu kızda ne buldu?" Önceki akşam da aynısı oldu. Birlikte bir davete katılan çiftin paylaşılan videosuyla yine aynı konu gündeme geldi! Gerçekten pes diyorum; bu nasıl bir çekememezlik, artık yeter! Hoş, çekemeyip saygısızca laf sokmaya çalışanlara inat, onlar da her gördüğümüzde daha mutlu maşallah; daim olsun...



MORARTAN KOMBİN

Daha önce haklarında aşk iddiaları çıkan işadamı Erdem Atılmış ile birlikte görüntülenen güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan bu hafta radarıma takılan isim oldu. Oyuncu, katıldığı bir davette kadife, dantel detaylı mini bir elbise giymiş.

Dantel kısmında mor astarı ve farklı tondaki kuşak kısmı maalesef elbisesini basitleştiren detaylar olmuş. Ayrıca ayakkabılarındaki, yine dantel ve gold detayların olması da başarısız bir kombine neden olmuş. Mor renk yerine simsiyah bir elbise olsaydı ayakkabılar da daha şık durabilirdi.

TREND RADARI





Saçlar bu sonbahar kısalıyor. Kulak hizasındaki kısa kesimler bu senenin modellerinden... Şimdiden birçok ünlü isimde gördüğümüz kısa kesimler, sade ve karizmatik bir görünüm sağlıyor.



Hayvan desenlerinin altın dönemine geri döndüğü 2026 sonbaharının asıl yıldızı çok görmeye alışkın olmadığımız bambi deseni olacak.



Kürk detayları bu sonbahar sadece yakalarda olmayacak. Manşetler tüm üst giyimlerde kürk detaylarıyla seviye atlıyor.