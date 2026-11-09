Derin Mermerci, kendisi gibi bir grup hayvansever arkadaşı ile kurduğu 'Bir Can Bir Candır' derneğiyle sokak hayvanları için canla başla çalışırken şimdi de onlar için pılısını pırtısını sattı! Derin Hanım, 2.5 ay önce Bursa Orhangazi'de açtıkları ve 280 hayvana baktıkları derneğin barınağına maddi destek sağlamak için gardırobundaki giysi, ayakkabı ve çantaları satışa çıkardı. Bebek'te bir mekanda düzenlediği özel satışta, gardırobundan 80 parçayı sattı.

Yakın dostları Şebnem Çapa, Zeynep Madra, Zeynep Kocabıyık ve Meltem Meral da kendisine ve dolayısıyla derneğe destek olmak için gardıroplarından birçok parçayı bu özel satış için bağışladı. Onların tamamı da satıldı. Derin Hanım, patili dostları için bu satıştan güzel bir gelir elde ettiklerini ve bunu iki ayda bir tekrarlamayı düşündüğünü söyledi.

Elde edilen gelirin, açtıkları barınaktaki hayvanların bakımına destek olacağını da sözlerine ekledi. "Allah'ın sessiz kulları için çabalıyorum. Bu iş gönül işi, bu yol deli işi; sonu yok" diyen Derin Mermerci haklı, onun gibi sokak hayvanları için maddi ve manevi büyük özveride bulunan kaç deli var ki; gönlüne sağlık...

SÜRPRİZ AŞKTA 15 YIL BİTTİ

Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmese de; Bettina Machler ile Sinan Dereli gibi örnek gösterilen mutlu ilişkiler de var. 24 yıllık eşi Cem Hakko'dan 2006'da boşanan Bettina Machler, uzun süren aşk tövbesini 2010'da Cem Uzan ile bozmuş; ancak üç ay süren bu aşkta yüzü gülmemişti. Machler, senesine de Bilgün Dereli'nin eski eşi Sinan Dereli ile flört etmeye başlamıştı. Başta herkes, 'sürpriz' olarak karşıladıkları bu ilişkinin uzun soluklu olmayacağını söylese de; çift, 5 Kasım'da ilişkilerinin tam 15. yılını kutladı. Birbirlerine çok iyi geldiği konuşulan çiftin mutluluğu daim olsun.

İŞ BİRLİKLERİ KISA SÜRDÜ

Eğlence sektörünün duayen işletmecilerinden Emre Ergani, yaklaşık 1.5 yıl mecburi ara verdiği mesleğine haziranda geri dönmüştü. Bu kez Barış Tansever ile güçlerini birleştirmiş; barını Tansever'in bu yıl 32. yılını kutlayan Ulus'taki mekanına taşımıştı. Selma Şeşbeş ile birlikte birçok özel geceye de ev sahipliği yapan Emre Ergani'nin burasıyla da irtibatı kopardığını duydum. Bu işbirliği niye kısa sürdü ve neden ayrıldılar bilmiyorum ama Emre Ergani, Selma Şeşbeş birlikte çok yakında farklı bir mekanda, İstanbul'un elitlerini eğlendirmeye devam edecekmiş.

SERGİ VE SÖYLEŞİ İLE ATAMIZI ANACAKLAR

Eski tescilli güzellerimizden olan ve son zamanlarda 'sanatçı' kimliğiyle de adından söz ettiren Banu Sağnak, yarınki Atatürk'ü Anma Günü'nde Pera'daki bir otelde sergi açıyor. 10 Aralık'a kadar gezilebilecek serginin adı 'Nereden Bakarsan Bak: Bizi Gören Gözler'. Telefonda konuştuğum Banu Hanım, aynı gününün akşamında Leyla Alaton, Hülya Kalyoncu, Melis Sökmen ve Ege'nin de aralarında olduğu konuklarıyla Atatürk üzerine bir söyleşi gerçekleştireceklerini de söyledi. Amaçlarının sıcak bir sohbet eşliğinde Atamızı anmak olduğunu da ekledi.