24 yıllık evlilikten sonra 2006'da boşanan Cem Hakko ile Bettina Machler'in üç çocuğundan üç torunu vardı. 6 Kasım'da torun sayısı dörde çıktı. Altı yıllık flörtün ardından Ağustos 2022'de nikah masasına oturan,

Temmuz 2023'te oğulları Leo Cem'i kucaklarına alan Can-Deniz Hakko çifti, bir kez daha anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hastaneye gidenlerin söylediğine göre,

Deniz Hanım'ın da, 3.160 kg ve 49 cm dünyaya gelen, Lara Elisabeth adını verdikleri kızlarının da sağlık durumu gayet iyiymiş. Sağlıkla büyütsünler.



SEZON BİTTİ SERGİLER SÜRÜYOR

Yaz mevsiminde sanatın başkenti olan Bodrum'da, kışın da sanat devam ediyor. Önceki yıl Eski Datça'da sanatsever tatilcileri sanatçılarla bir araya getirmek için bir sanat mekanı açan Sena Pir, bu kez Bodrum'da, Bodrum merkezli sanat galerisi ile ortak bir sergi açıyor.

Datça'dan Bodrum'a uzanan görünmez bağları bir araya getiren, 'Toget- Her/ Birlikte' sergisi, 19 Kasım'da kapılarını aralayacak. 20 sanatçının farklı hikayelerini aynı coğrafyanın ortak hafızasında buluşturan seçki, 27 Mart'a kadar devam edecek.



GERİ SAYIMA BAŞLAMIŞLAR

Ülkemiz yavaş yavaş beyaza bürünmeye başladı ve kayak tatili için de geri sayım başladı. Önceki gün, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'in en popüler otelinin sahibi Can Dikmen ile karşılaşınca sezonu ne zaman açacaklarını sordum.

Oğlu Can Dikmen ile yönettikleri otellerinde son hazırlıkları yapıyorlarmış ve aralık başında da açacaklarmış. Artık geleneksel hale getirdikleri sezon açılış partisinin tarihi ise belliymiş; 24-27 Aralık tarihinde, otelin müdavimi olan İstanbul'un elitlerinin katılacağı üç günlük etkinlik ve bir partiyle sezona "merhaba" diyeceklermiş. İyi bir sezon diliyorum.