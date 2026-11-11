82 yıllık Sarar Grup'taki aile içi kavgayı; küçük kardeş Sabahattin Sarar'ın, yaşlılık nedeniyle akli melekeleri yerinde olmayan abisi Cemalettin Sarar'a parmak bastırıp hisselerini kızlarının üzerine geçirdiği iddialarını 16 Aralık 2024'te ilk kez bu köşede okumuştunuz.

Yaşanan gelişmelerin ardından merhum ortanca kardeş Celaleddin Sarar'ın çocukları Gözde, Ali Emre ve Emir Sarar, bu konuyu yargıya taşımıştı. Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklıklardan ve malvarlıklarından elde edilen gelirlerin diğer ortaklarla paylaşılmadığını ve zimmete geçirildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Ali Emre Sarar şimdi de babasından miras kalan hisseler nedeniyle kendisine düşen alacakların tahsili için Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Yani alacaklarını alamazsa 82 yıllık şirkete iflas davası açabilecek.

Sarar Grubu'ndaki hisse devirlerinin geçerliliği ve şirket gelirlerinin paylaşımına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Bakalım aile içi hukuk savaşı nasıl sona erecek?

BİR DE İHTAR GÖNDERMİŞ

Ali Emre Sarar ayrıca noter kanalıyla bir ihtar göndermiş ve şirket faaliyetlerinden doğan ve şahsi hesaplara tahsil edilen bedellerin iadesi, ortakların cari hesaplarındaki gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtların düzeltilmesi ve şahsi hesaplara yapılan nakit ve döviz cinsinden yatırımların hukuki ve ticari sebeplerinin açıklanmasını istemiş.



SÜPERSTAR'DAN DERNEĞE DESTEK

Başarım Sensin Derneği, önceki gün Süperstar Ajda Pekkan'ın konuk olduğu özel bir öğle yemeği daveti düzenledi. Yoğun ilgi gören davette Ajda Pekkan, Ahu Tanrıkulu'nun moderatörlüğünde yaklaşık bir saat süren sohbet boyunca sanat yolculuğuna ve özel yaşamına dair az bilinen ayrıntıları davetlilerle paylaştı.

Çok sevilen şarkılarını da seslendiren Pekkan'ın performansı salonda coşkuyla karşılandı. Davetten elde edilen gelir, her zaman olduğu gibi derneğin gönül çatısı altındaki bursiyerlerin eğitim fonuna aktarılacak. Katkısı olan herkesin gönlüne sağlık.



VAPUR YOLCULARINA SABANCI SÜRPRİZİ!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile mutlu bir ilişki yaşayan, Sabancı ailesinden DJ ve müzik prodüktörü Faruk Sabancı, önceki gün sıra dışı bir performansla adından söz ettirdi.

Gece kulüplerinde ve konser alanlarındaki performanslarına alıştığımız Sabancı, bu kez Kadıköy- Beşiktaş hattında sefer yapan vapurda DJ setinin başına geçti! Boğaz'ın ortasında ritmi yükselten Sabancı, sefer boyunca vapurda bulunan vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Çok şaşıran vapur yolcularının da, Faruk Sabancı'nın da bu deneyimi hiç unutmayacağına eminim.



10. YILINI YENİ SERGİYLE KUTLUYOR

Sanata sevdalı başarılı işadamı Sarp Evliyagil, bundan 10 yıl önce Ankara'nın ilk modern ve çağdaş sanat koleksiyon müzesi Müze Evliyagil'i hizmete açmıştı.

1993 yılında hobi olarak başladığı ve sonrasında profesyonel anlamda sürdürdüğü koleksiyonerlik serüvenini müzeyle taçlandıran Sarp Bey, önceki gün müzesinin 10. yılı için davet verdi. Ferhat Özgür'ün küratörlüğünü üstlendiği kapsamlı koleksiyon sergisi 'Petrikor'un açılışının da yapıldığı davete, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.