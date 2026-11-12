Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, yıllar önce değişim programıyla gittiği Londra'ya geçen ay moda yönetimi okumak için gitmişti.

Sekiz aylığına İngiltere'ye yerleşen 32 yaşındaki Çetinkaya'nın, annesinden telefonla yardım alarak tavuk haşlamaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da, önceki gün, Çetinkaya'nın sosyal medyada paylaştığı o anların videosuna gönderme yapan mizahi bir paylaşımla dahil oldu.

Çetinkaya'nın annesinden yardım almaya çalıştığı anları kendince taklit edip bir video çeken Sakallıoğlu, onun gibi tavuk haşlamadı ama yumurta kırdı. Yumurtayı nasıl kıracağını anlamaya çalıştığı anları, Çetinkaya'nın tavuk karşısındaki şaşkınlığına benzer şekilde yorumlayan komedyen, bazı takipçilerine eğlenceli anlar yaşatırken, bazılarını da kızdırdı!

Eğlenceli videoya kimileri gülüp geçerken kimileri de "Herkes tavuk haşlamayı bilmek zorunda değil" deyip Çetinkaya'ya destek oldu ve Sakallıoğlu'na kızdı. Ancak bu videoya en güzel cevap bizzat Sibil Çetinkaya'dan geldi; kendisiyle dalga geçen videoyu beğenip "Ahahaahahaha" diye yorum yazmış.



SERGİ VE SÖYLEŞİ İLE ANDILAR

Eski tescilli güzellerimizden olan ve 'sanatçı' kimliğiyle de adından söz ettirmeye başlayan Banu Sağnak, Atatürk'ü Anma Günü'nde Taksim'deki bir otelde sergi açtı.

10 Aralık'a kadar gezilebilecek serginin adı 'Nereden Bakarsan Bak: Bizi Gören Gözler'. Aynı gün aralarında Leyla Alaton ve Hülya Kalyoncu'nun da olduğu konuklarıyla otelde, Atatürk üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaklaşık 30-40 kişilik bir grubun katıldığı buluşmada sıcak bir sohbet eşliğinde Atamızı andılar.



ÜNLÜ VALİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 85 yaşındaki eski Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Bilican'ın, önceki gün maalesef vefat haberi geldi.

Bilican'ın vefatı; görev yaptığı Denizli başta olmak üzere tüm kamuoyunda ve bürokrasi camiasında üzüntü yarattı. Merhum Bilican'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet'teki aile kabristanında toprağa verilecek.



MÜZAYEDELER HIZ KESMİYOR

Pandeminin ardından "Satıyorumm, satıyorummmmm, saaaat-tıııım" sözcüklerinin heyecanına tanıklık edemesek de, müzayedeler çevrimiçi olarak hız kesmeden devam ediyor.

Olgaç Artam, Türk resminin farklı dönemlerini ve usta sanatçıların görkemli yapıtlarını bir araya getirdiği yeni bir müzayede düzenliyor. 15 Kasım'da gerçekleşecek müzayedenin lokomotifleri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türkiye'de resim sanatının dönüşümünde belirleyici rol oynayan Halil Paşa'nın ve saray ressamı Fausto Zonaro'nun peyzajları...