Hatırlarsanız; bir dönem sosyetik isimler arasında marka kurmak çok modaydı. Bir ara pıtırak gibi onlarca takı, giyim ve çanta markası türemişti. Birkaç senedir ise bu heveslerinin yerini influencer'lık aldı.

Neredeyse her sosyetik ailede bir influencer var artık. Hatta aile boyu influencer olanları bile var! Mesela bu işlere ilk girenlerden olan Sibil Çetinkaya'nın ablası Derev Çetinkaya Pekküçükyan da influencer oldu. Ailenin küçüğü Alex Çekinkaya da YouTube'da sayfa açarak sosyal medyaya el attı.

Dila Tarkan Doğruer ile kardeşi Sima Tarkan Basoğlu hepimizin malumu, en ünlü influencer'lar arasındalar. Bu arada yengesi Dila Hanım'dan feyz alan Lal Doğruer de bu dünyaya adım attı. Bunun gibi bir örnek de Rojda İlaldı Gürbüz ve görümcesi Yağmur Gürbüz. Mina-Nisa Ceran, Yağmur- Ekinsu Vardar, Gizem Sarıtekin-Yonca Özkan ve Hande-Duygu Gülşen de ilk aklıma gelen isimler.

Sosyetik influencer'lar, sosyal medyada şöhret olmanın yanı sıra yaptıkları reklam ve iş birlikleriyle ciddi paralar da kazanıyorlar. Sosyete kendine yeni bir iş bulmuş gibi görünüyor, bakalım marka kurma heveslerinin yerini alan influencer'lıktan ne zaman sıkılacaklar...



MİAMİ'DE ROMANTİZM!

2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakıp İstanbul'a dönen, boşanmadan Fikret Orman ile el ele pozlar veren Güzide Duran, geçen ay çocuklarını göremediğini belirterek eski eşi Adnan Aksoy'a isyan etmişti. Ondan sonra pek ortalarda gözükmeyen Güzide Duran, Miami'de ortaya çıktı! Hem de sevgilisiyle birlikte...

Miami sokaklarında –boşanmadan önce olduğu gibi- yine el ele kol kola liseli aşıklar gibi arz-ı endam eylediler. Arkadaşları da onların bu romantik anını ölümsüzleştirdi. Bu fotoğraftan da anladık ki, sevgililerin aşkı mutlu mesut devam ediyor. Anneliğini yaşayamayan Güzide Duran, aşkını en güzel şekilde yaşıyor.



TASARIMDA SINIR TANIMIYOR

Sanat, moda ve tasarım dünyasındaki özgün kimliğiyle tanınan Ferruh Karakaşlı'nın yaratıcılığı sınır tanımıyor; bu kez de hünerlerini gastronomi dünyasına taşıdı.

Türk bademinin kendine özgü aroması ile kaliteli Belçika bitter çikolatanın yoğun lezzetinin bir araya geldiği ürünlerden oluşan çikolata markası kurdu. Çikolata markasının dikkat çekici özelliklerinden biri de Karakaşlı'nın sanatsal dünyasını yansıtan özel tasarım kutuları. Ferruh Karakaşlı, yeni markasını, önceki günü eşi Sibel Karakaşlı ile ev sahipliği yaptığı özel bir tadım davetiyle tanıttı.



BİR ERKEK DAHA GELDİ

Ünlü tasarımcı Serra Türker ile işadamı Mert Bayır, Mayıs 2022'de nikah masasına oturmuş, Ekim 2022'de oğullarını kucaklarına almıştı. Öğrendim ki, 2008 yılında kurduğu çanta markasıyla hem yurt içi hem de yurt dışında büyük başarı yakalayan Serra Türker Bayır, bunca iş güç arasında ikinci kez anne olmuş!

Geçen hafta Nişantaşı'ndaki özel hastanede ikinci oğlunu dünyaya getirmiş. Hastaneye gidenlerden öğrendiğime göre Serra Hanım'ın da, oğullarının da sağlık durum gayet iyiymiş. Sağlıkla büyütsünler...