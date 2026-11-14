Son zamanlarda en çok dikkat çeken oyunculardan biri Beyza Gümülcine. Çünkü Atv'deki 'Güneşin Doğduğu Yer' adlı dizide canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük ilgi görüyor. Sadece oyunculuğuyla değil güzelliği ve sempatikliğiyle de ilgi odağı olan genç oyuncu ile Şamdan Plus röportaj yapmış. Benim de radarımda olan bir oyuncu olduğu için röportajı okudum ve hakkında birçok bilgi edindim, onlardan bazılarını sizle paylaşmak istedim. Beyza, aslında avukatmış, iki yıl yapıp bırakmış, çünkü oyuncu olmak istiyormuş. Modellik, reklam filmi oyunculuğu derken 'Güneşin Doğduğu Yer'de başrolü kapmış. Bu rolle hayatının yörüngesinin bambaşka bir yere kaydığını ama bu yerden çok mutlu olduğunu söylüyor. Günümüzün en gözde jönlerinden Burak Özçivit ile karşılıklı oynaması için de bakın ne diyor:

"Burak, bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner." Bugünlerde hayatının merkezinde sadece işi varmış ve aşka yer yokmuş; "Hayatımda aşk şu an olmasa da olur. Kendime bile zaman ayıramıyorum." Bu arada aşkta mantıklı olmadığını hisleriyle hareket ettiğini de ekliyor. Evliliğe de şu anda uzakmış ama "kısmet" demeyi de ihmal etmiyor. "Olduğum yerin kıymetini çok iyi biliyorum ve burada kalabilmenin yolunun çok çalışmaktan geçtiğinin farkındayım" diyen Beyza hedefleriyle ilgili soruya da "Aslında bir hedefim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ben keyif aldığım işi yapıyorum. Çok çalışıyorum ve layıkıyla yapmak için elimden geleni yapıyorum" yanıtını veriyor. Atv'de perşembe akşamları yayınlanan 'Güneşin Doğduğu Yer'de çok iyi iş çıkarıyor, yolu açık olsun.



İSPANYOL SEVGİLİSİ HAMİLE

12 yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi satın alıp üzerinde Türk bayrağının dalgalandığı bir otel açan Türk işadamı Emir Uyar baba oluyor. Evet; yanlış okumadınız...

Aradaki kısa ayrılığı saymazsak 2014 yılından bu yana flört ettiği İspanyol sevgilisi Elizabeth Vela hamile; hem de altı aylık. Müstakbel gelinini en başından beri çok seven ve yıllardır "Artık evlenin" diye baskı yapan Sevim Uyar'ın babaanne olacağı için mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Emir Uyar'ın geçen yıl açtığı longevity merkezinin müdürü olan Elizabeth Vela'nın bebeği umarım sağlıkla dünyaya gelir.



YİNE DOĞRU YOLU BULMUŞ!

Hafta içi, bir süredir sesi soluğu çıkmayan olayların kadını Şeyma Subaşı'nın bir paylaşımına denk geldim. Özetle, sonunda doğru yolu bulduğunu söylüyordu. Ne kadar güzel. Ancak daha önce da benzer açıklamalar yapıp hayata geçirmediği, ya da kısa sürede vazgeçtiği için; doğrusu bana çok inandırıcı gelmedi.

Hatta söylediklerine kendisi de inanmıyor gibi konuşuyordu; ya da bir yerden okuyor gibiydi. Kendisindeki değişimi de 'gurur verici, onur verici' olarak değerlendiriyor! Son zamanlarda kendisinin daha iyi bir versiyonu olduğunu düşünüyorsa, ne mutlu ona. Ancak bir şeyi ne kadar çok göstermeye/anlatmaya çalıştıkça, sanki birilerini ikna etmeye çalışıyormuş gibi oluyor. O da açıkçası samimiyetini sorgulatıyor!



BU KEZ ENİŞTESİNİ GÖTÜRDÜ

Azer Polat'tan 2015'te boşandıktan sonra başımıza hızlı bir çapkın kesilen Allan Hakko'nun aynı zamanda hızlı bir silahşor olduğunu da öğrenmiştik! Üç yıl önce 1.82 saniyede, belindeki silahını çekip üç el ateş eden, üçünü de tam isabet ettirip silahını geri koyan Hakko, bu rekorun geliştirdi mi bilmiyorum ama halen sık sık soluğu poligonda alıyor.

Hakko, 16 ay flörtün ardından geçen ay ayrıldığı sevgilisi Pelin Uluksar da dahil olmak üzere, eski sevgilileri Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu'nu da poligona götürürdü. Ancak bu sıralar bekar gezdiği için bu kez poligona eniştesi Niv Garih ile gitti. Ona da atıcılık sporunu aşılamaya çalışıyor anlaşılan.



EN KOLAY PARA KAZANMA YÖNTEMİ

Marka kurmaktan sıkılan sosyetik isimlerin yeni hevesinin influencer'lık olduğunu yazmıştım dün. Sosyal medyada şöhret olmanın yanı sıra yaptıkları reklam ve iş birlikleriyle ciddi paralar kazandıklarını da. İşte size bir örnek...

Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından birinin patronu olan Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, önceki gün dünyaca ünlü bir saat markasının yeni sezon koleksiyonunun tanıtımına ev sahipliği yaptı. Eşi-dostu olan tanınmış simaları etkinliğe davet edip karşılığında para aldı. Davetliler arasında Aslıhan Doğan Turan, Aslı Gümüşel, Ayten Danışman ve Yasemin Öğün gibi isimler vardı.



ZORLAMA KOMBİN

Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu olan oyuncu-influencer Merve Oflaz, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Çok sık görmediğimiz Merve Oflaz, geçenlerde katıldığı bir davette simsiyah bir stil tercih etmişti. Normalde siyah takımlar her zaman garanti olur.

Ancak Merve Hanım'ın seçtiği triko üst ve aynı dokulu pantolonu daha spor bir havaya sahipken, üstüne giydiği blazer onlarla hiç uyumlu olmamış. Omzunu düşürmesi ise biraz zorlama görünüyor.

TREND RADARI

Retro görünümlü gözlükler bu sezon geri dönüyor. Büyük boylardaki yuvarlak kesimler geçmişe atıfta bulunuyor.



Kürk ve peluş detaylar havanın soğumasıyla tekrar moda sahnesinde. Özellikle çantalarda sık sık karşımıza çıkacaklar.



Klasik beyaz gömlekler bu sezon detaylarla farklılaşıyor. Bağlama detayları, bol kesimler ön planda olacak.