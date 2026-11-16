Önceki gün sosyal medya, "Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, şef Fatih Tutak'ın restoranında gelen 83 bin TL'lik hesabı, para yerine 3 adet imzalı Galatasaray formasıyla ödedi" haberiyle çalkalandı! Benim de dikkatimi çeken haberin detayını öğrenmek için Türk gastronomi dünyasının öncü ismi şef Fatih Tutak'ı aradım.

En baştan söyleyeyim; haber külliyen yalanmış! Fatih Tutak çok kızgın ve üzgündü. "Olur mu öyle şey Allah aşkına Bülent Abi" diye söze başlayan Fatih, tüm detayları anlattı. "Fatih Hoca, Bomonti'deki iki Michelin yıldızlı restoranıma, kızı Buse Terim ile akşam yemeğine geldi. 14 aşamalı (course) tadım menüsünü yediler, fix menü olan hesabı da kuruşu kuruşuna ödedi.

Üzerine de bizi kırmadı; öyle yazıldığı gibi 3 adet de değil, tam 20 adet forma imzaladı. Nereden çıkıyor böyle saçma haberler anlamıyorum. Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar. Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı" dedi. Hakikaten nereden çıktı bu yalan bilgi acaba? Fatih Tutak kadar Fatih Terim de bu söylentiye kızmış ve üzülmüştür herhalde.





PİRİM'İN ESERİ GİZA GÖLGESİNDE SERGİLENİYOR

Çağdaş tasarımları ve heykelleriyle dünya çapında ses getiren Seçkin Pirim'in "The King's Road" adlı eseri, Giza Piramitleri'nde sergilenmeye başladı. Ayça Okay küratörlüğünde hazırlanan Pirim'in anıtsal mermer heykeli, Art D'Égypte tarafından düzenlenen Forever Is Now'ın altıncı edisyonu kapsamında sanatseverlerle buluştu. Giza Platosu'na altıncı edisyonuyla geri dönen Forever Is Now 06, dünyanın farklı coğrafyalarından çağdaş sanat pratiklerini bir araya getirerek kadim uygarlıklarla günümüz arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor. Seçkin Pirim'in başarısını kutluyorum.

GELENEKSEL İYİLİK FESTİVALİ BAŞLIYOR!

Mine Narin'in onursal başkanı olduğu Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli bireyler yararına düzenlediği geleneksel alışveriş festivali, bu yıl 16-17 Aralık'ta, Tarabya'da 19. kez gerçekleşecek. "İyilikten Festival Doğar" sloganı ile kapılarını açacak olan Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl da her zaman olduğu gibi birçok yeniliğe ve sürprize ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 100 markanın katılımıyla gerçekleşecek festivalde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunacak. Hadi siz de iyilikte buluşun...

ÖĞLE YEMEĞİNDE MODA BULUŞMASI

55 yıllık Türk kadın giyim markası, geçtiğimiz günlerde özel bir öğle yemeği daveti verdi. Etiler'de bir mekanda düzenlenen davetin amacı markanın yeni koleksiyonunu kutlamaktı.

Markanın yönetim kurulu başkanı Pelin Mete'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama davetine, cemiyet, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Konuklar, moda sohbeti eşliğinde yemeğini yedikten sonra markanın yeni koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı da buldu.