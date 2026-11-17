Önceki gün Hülya Avşar ile konuştum; yoğun ve yorgun olduğunu söyledi ama çok mutlu ve heyecanlı olduğunu da ekledi. Bunların hepsi 'Kanlı Nigar'dan kaynaklanıyor. Duymuşsunuzdur, Avşar 'Kanlı Nigar' müzikalinde rol alacak ve 10 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'ndeki prömiyerle izleyicilerle buluşmaya başlayacak.

Avşar, müzikal için yaklaşık bir aydır kampta olduğunu söyledi, okuma provalarıyla başlayıp şan dersleriyle devam eden ve üzerine dans dersleri eklenen bu yoğun kamp günleri son hızıyla devam ediyormuş. Aralıksız her gün çalışıyormuş. Bunca kariyerine rağmen işini bu kadar ciddiye alıp bu kadar hazırlık yapan az sanatçı vardır; Hülya Avşar'ı tebrik ettim.

Çok iddialı bir işe giriştiklerini ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. 'Kanlı Nigar' müzikali hakikaten çok iddialı bir proje. Bir kere, 1970'li yıllardan beri sayısız kez sahnelenmiş. Şimdi, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş bu eseri, yapımcı Onurcan Taş tarafından müzikal formatında sahneye taşınıyor ve Hülya Avşar, Altan Erkekli ve Murat Dalkılıç'ı bir araya getiriyor.

Ekip bu kadar güçlü olunca en iddialı 'Kanlı Nigar'ı izleyeceğiz diye düşünüyorum. Müzikalde 'Nigar'ı canlandıracak olan Hülya Avşar'ın muhteşem bir performans sergileyeceğine eminim. Heyecanla 10 Aralık'ı bekliyorum, siz de takipte olun ve bu müzikali mutlaka izleyin...

NEW YORK'TA DÜĞÜN YAPTILAR

30 yıl önceki düğünlerine şahitlik ettiğim Emre-Maide Kurttepeli, şubatta oğulları Kerim'in mürüvvetini görmüştü. Kerim, enerji sektörünün duayen isimlerinden Yaşar-Gülay Taşkıran çiftinin kızları Naz Pınar ile aile arasında geçekleşen bir törenle evlenmişti.

Cumartesi günü de, Lotte New York Palace'ta rüya gibi bir düğün yaptılar. 120 davetlinin katıldığı düğünde, sembolik nikahı T.C. New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Muhittin Yazal kıyarken; Kasım Kazbay, Ali Sabancı, Fatih Saraçoğlu, Zeki Saribekir ve Ali Koç çiftin şahitliklerini yaptı. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

EFSANE OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Türk ralli tarihinin efsane pilotlarından Ercan Kazaz'ın oğlu Kerem Kazaz, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 16 yaşında ilk rallisini Letonya'da yaparak 'Türkiye'nin En Genç Ralli Pilotu' unvanına sahip olan Kerem, Şubat 2024'te 18 yaşına girer girmez aldığı ehliyeti ile Kasım 2024'te Türkiye Ralli Şampiyonu olmuştu. Geçen yıl da aynı kupayı kazanan Kerem, önceki gün sona eren 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da yine şampiyon oldu. Üç yıl üste üçüncü Türkiye Şampiyonu olan Kerem, böyle giderse babası gibi efsane olacak.

'AYDIN'LI MÜZAYEDE

Müzayedeler, pandeminin ardından online olarak düzenlenmeye başlasa da, Uğur Batur gibi fiziksel olarak yapanlar da var! Uğur Batur, son olarak Kuşum Aydın'ın Kadınlar Matinesi'nde özel bir müzayede düzenledi.

İlknur Karan'ın ev sahipliği yaptığı özel matinede, cemiyet hayatının tanınmış isimleri, hem Kuşum Aydın'ın dinleyip hem de müzayede heyecanı yaşadı. Gecede Ergül Azaphan'ın doğum günü de kutlandı.