Hatırlarsınız; bu yılın başında, ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un İstanbul Bebek'teki dairesini 2.5 milyon dolara sattığı yönündeki haberler büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Altuğ, "Uydurulan haberlerde bugün" diyerek haberi yalanlamıştı. Doğrusunu her zaman olduğu gibi yine benden öğrenin...

Pınar Altuğ, Bebek'teki ünlü mekanın üst katında bulunan deniz manzaralı apartman dairesini sonunda sattı. Kızı Su'nun doğumundan sonra mekanın yarattığı gürültüden rahatsız olan ve hukuki yollara başvuran Altuğ, bir sonuç alamayınca yıllar önce bu ikonik evinden taşınmıştı. Yıllardır 'sattı', 'satıyor' diye haberler çıkan evini bu kez gerçekten satıp Boğaz'la irtibatını kopardı.

Altuğ'un evini kaça sattığını da öğrendim: Tam tamına 85 milyon TL'ye. Bu yılın başındaki haberlerde 2.5 milyon dolara sattığı haberleri çıkmıştı ama bugünkü kurla o rakamın çok altında, 1.7 milyon dolara evini satmış oldu. Bakalım bu parayla ne yapacak, ihtiyacımı var yoksa yatırım mı yapacak? Yakında onu da öğrenirim.

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Moda yönetimi okumak için sekiz aylığına Londra'ya giden sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, gözlerden uzak kalıp unutulmaktan korkuyor sanırım! Geçen hafta tavuk haşlamaya çalıştığı videosuyla gündem olan Sibil, önceki gün de öyle bir paylaşım yaptı ki, takipçilerinin ağzı açık kaldı! Farklı fotoğraflarını bir aya getirip post eden Sibil, altına da İngilizce 'Mood swings' (duygu durum değişimleri) notunu düştü. Herkesi şaşkına çeviren ise posttaki şarkı seçimiydi. Sibil, Touch&Go'nun "Would You go to bed with me?" (Benimle Yatar Mısın?) şarkısını kullandı postunda! Gündemden düşmemek için bu kadarı da fazla değil mi? Yorumu size bırakıyorum...

'BİZANS PİLİCİ'Nİ SİLDİ 'BOĞAZ BEBEĞİ' YAPTI

Ekim 2009'da yurt dışına kaçan firari Cem Uzan'ın Alara Koçibey'den olan kızı Paris Uzan, Instagram profilinin biyografi bölümüne yazdığı ifadeyle dikkat çekti. 23 yaşındaki Paris, kendisini Türkçesi "Bizans Pilici" olan "Byzantine chick" sözleriyle tanımlamıştı.

Paris'in bu ifadeyi neden tercih ettiği merak edilirken, sosyal medyada da gündem oldu. Bunun üzerine Paris, 'Bizans Pilici'nden vazgeçti. Onu silip yerine 'Boğaz Bebeği' yazdı. Kendisine böyle tanımlar bulması ilginç. 'Piliç' ve 'Bebek'ten sonra bakalım sırada ne var.

SIRA İSTANBUL SANAT FUARI'NA GELDİ

İstanbul'daki sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Sırada Deniz- Bank VII. İAAF İstanbul Sanat Fuarı var. Fuar bu yıl, 2-6 Aralık tarihleri arasında, 55 galeri ve 1.200 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sanatseverlerle buluşacak olan fuarda 4 bin 350 eser görücüye çıkacak. Fuar, farklı disiplinlerden eserlerin yanı sıra genç sanatçılara sunduğu fırsatlar, atölye çalışmaları ve uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilere çok yönlü bir sanat deneyimi yaşatacak.