Geçtiğimiz yaz başında, merhum Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı'nın, yıllar sonra karnında kelebekler uçmaya başlamıştı! En son Ferhat Ferhangil ile yedi yıl flört edip 2022'de ayrılan ve kalbine kilit vuran Sevil Sabancı, dört yıl aradan sonra, 2008'de vefat ettiğinde Türkiye'nin en zengin 19'uncu işadamı olan Faruk Yalçın'ın oğlu İsmail Yalçın'a kalbini açmıştı.

Ancak öğrendim ki, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yeğeni olan İsmail Yalçın ile Sevil Sabancı'nın ilişkisi yaz aşkı olarak kalmış! Toplamda beş ay süren aşk, geçen ay bitmiş.

Şimdiye kadar basına tek kare fotoğrafı yansımayan İsmail Yalçın ile çok ortalarda gözükmeyi sevmeyen Sevil Sabancı'nın yeni bir aşka yelken açtığını da ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. O zaman ikisinin yan yana fotoğrafını biraz zor görürüz diye yazmıştım. Dediğim gibi oldu, yana yana göremeden de ayrıldılar.

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Sevil Sabancı ile evliliğin eşiğinden dönen Ferhat Ferhangil'in, Yelda Süren ile flört ettiğini de ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Onların ilişkisi mutlu- mesut devam ediyor.

ZANZİBAR'DA RENKLİ TATİL

Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de işlerine ara verdi. Süleyman Orakçıoğlu ile 15 yıllık evlilikleri, geçen yıl kasımda anlaşmalı olarak biten Ahu Tanrıkulu da, kızları Sare ile Afrika'nın yolunu tuttu.

Ünlü tatil adası Zanzibar'da tatil yapan anne-kız, bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken yerel yaşamdan kesitlere de tanıklık ediyor. Çocuklarla bir araya geldikleri bir fotoğrafı "Afrika bonbonları" notuyla paylaşan Tanrıkulu, kızıyla birlikte yöresel çiçeklerden hazırlanan taçları takarak çektirdikleri renkli fotoğraflarla da tatillerini ölümsüzleştirdi.

YILBAŞI KUTLAMALARI BAŞINI YAKTI

Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturma kapsamında eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticisi Selim Demir, gözaltına alınmıştı. Eşi Tuvana Büyükçınar Demir ile ortağı olduğu şirketinin Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde belediyeden 20 ihale aldığı ve bu ihalelerin dönemin kuruyla yaklaşık 40 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülmüştü. O dönem Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamalarının organizasyonunda da imzası olan Selim Demir, rüşvet, suç örgütüne üyelik ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin soruşturmada, diğer sekiz şüpheli ile birlikte tutuklandı.

ÇOCUKLAR İÇİN HAYDİ ALIŞVERİŞE

ÇABA Derneği'nin geleneksel alışveriş festivali, Tarabya'daki ünlü otelde, 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Bir süre önce Özlem Zehebi'den nöbeti devralıp ÇABA Derneği'nin başkanı olan Simay Kamer Gedikli, dernek gönüllüleriyle birlikte festivalin son hazırlıklarıyla uğraşıyor. Temmuzda kızı Mila'yı kucağına alan Simay Hanım'ın, çiçeği burnunda anne olmasına rağmen başkan olarak gerçekleştireceği bu ilk festival için canla başla çalıştığını duydum. Bu yıl "Bir Dokunuş, Bin Umut" temasıyla düzenlenecek festivalin tüm geliri çocukların eğitiminde kullanılacak. Hadi sizin de çorbada tuzunuz olsun.