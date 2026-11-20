Ünlü oyuncu Mert Fırat ve güzel eşi İdil Fırat ile ilgili müjdeli bir haberim var! Beş aylık ilişkilerini Eylül 2018'de jet hızıyla nikah masasına taşıyan ünlü çift, iki yıl sonra Kasım 2020'de kızları Seyhan Mina'yı kucaklarına almıştı. Öğrendim ki Fırat çifti, mutlu evliliklerini bir bebekle daha taçlandırmaya karar vermiş; İdil Hanım ikinci bebeğine hamile.

Yaklaşık dört aylık hamile olan İdil Hanım'ın bebeğinin cinsiyeti de belli. 13 Kasım'da 6. doğum gününü kutladıkları kızları Seyhan Mina'ya erkek kardeş geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kızını İstanbul'da özel bir hastanede dünyaya getiren İdil Hanım'ın, oğlunu Amerika'da doğurmak istediğine dair bir duyum aldım.

Seyhan Mina ile ilk torun mutluluğunu yaşayan Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat ile eski eşi Sibel Kerimoğlu da, ikinci torunlarını kucaklarına alacakları için çok mutluymuş. Umarım İdil Hanım da, bebekleri de sağlıkla kurtulur.

BİR ÖPÜCÜKLE GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

Önceki gün, Pınar Altuğ'un Bebek'teki Boğaz manzaralı evini 85 milyon liraya sattığını yazmıştım. Haberim, 'günün en çok okunan haberleri' içinde en üst sıraya oturmuştu. Ta ki, Pınar Altuğ'un hamlesine kadar! Altuğ, parasının bu kadar gündem olmasından rahatsız olmalı ki, eski defterleri açtı!

14.5 yıl önce (12 Nisan 2008) evlendiği Yağmur Atacan'la ilgili bir itirafta bulundu. İlk öpüşmesini anlatan Altuğ, "Yağmur soyunma odama dalıp beni öptü. O öpüşmeden duyduğum hazzı size burada anlatamam" dedi. Aşk, paradan üstün geldi ve herkes bu öpücüğü konuşmaya başladı. Yani bir öpücükle gündemi değiştirdi; akıllı kadın vesselam!!!

KENDİ YAZDI KIZI ÇİZDİ

İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder, 2021'de kızları Eva Luna'yı dünyaya getirmişti. Kızından ve ona anlattığı masallardan esinlenen Özder, 'Ay Perisi Luna' isimli çocuklara yönelik masal ve resimli çocuk kitapları yazmaya başlamıştı. Serinin yeni kitabı 'Ses' raflarda yerini aldı. Tüm geliri SMA hastası çocuklara bağışlanacak olan kitapta 4 yaşındaki Eva Luna da 'Hayat Ağacı' adlı resmi çizdi. Özder mutluğunu, "Bu resmi tamamen kızımın yaptığını düşündükçe nefesim duruyor" sözleriyle dile getirdi.

İSTANBUL MODERN'DEN İSTANBUL'A ÖZEL SERGİ

İstanbul'daki sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün İstanbul Modern'de yine güzel bir sergi açıldı. İstanbul'un suyla şekillenen doğal çevresini, kültür ve mimarlık tarihini odağına alan 'Akıp Giden Şehir' adlı serginin küratörlüğünü Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstlendi. Sergi, İstanbul'da doğan, yaşayan veya üretimlerini farklı coğrafyalarda sürdüren ve kenti farklı dönemlerde ziyaret eden sanatçıların 56 yapıtını bir araya getiriyor. Önceki gün bir davetle açılan sergide resimden fotoğrafa, video ve yerleştirmeden performansa uzanan farklı sanat üretimleri yer alıyor.