Ağustos 2017'de Göcek'te dillere destan bir törenle evlenen yapımcı Esat Yontuç ile influencer eşi Hande Gülşen Yontunç'un evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım geçen ay. 2019 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Esathan'ın hatırına sorunlarını çözüp evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim. Ancak maalesef başaramamışlar ve Hande Gülşen Yontuç boşanma davası açmış.

Evliliklerinin üstüne çöken ve boşanma sürecini başlatan kara bulutun ne olduğunu da öğrendim; yasak aşkmış! Evet, yanlış okumadınız; öğrendim ki, herkesi çok şaşırtan bu ayrılığın nedeni, Esat Yontuç'un ihanetiymiş. Kulağıma gelenlere göre; Esat Yontuç, geçtiğimiz yaz, o dönem eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile ayrı yaşayan Nur Bilen Yavuzer'e gönlünü kaptırmış ve kısa süreli bir yasak aşk yaşamışlar. Bunu sonradan öğrenen Hande Hanım da, evliliği bitirmek istemiş.

Bu arada ilginç ayrıntı da, Esat Yontuç'un, Nur Bilen Yavuzer'e halen deliler gibi aşık olmasıymış. Ancak, Nur Bilen Yavuzer, eşiyle sorununu çözüp barıştığı için bu aşk şimdilik karşılıksız gibi görünüyor. Bakalım bu boşanma, Yavuzer cephesini nasıl etkileyecek!!!

EVLİLİKLERİ 'OSCAR' KAZANDI!

Milli sörfçümüz Bora Kozanoğlu ve pentatloncu eşi Simay Arpacı Kozanoğlu cephesinden müjdeli bir haberim var. 2017 yılında nişanlanan, turnuvalar ve pandemi nedeniyle erteledikleri nikahlarını 29 Eylül 2021'de Hawaii'de gerçekleştiren çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı. Simay Hanım, önceki gün Oskar adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. Kozanoğlu çifti, geçen ay, oğullarını kucaklarına almak için gün sayarken aile albümleri için özel fotoğraflar çektirmişti. Yakında Oscar ile çektirecekleri fotoğraflarla aile albümü tamamlayacaklardır. Umarım oğullarını sağlıkla büyütürler.





KAPADOKYA'DA SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Bu yılın başında işlerini hafifletip Türkiye'yi gezeceğini söyleyen Leyla Alaton dediğini de yapıyor. Ülkemizde daha önce gitmediği yerleri keşfe çıkan ünlü iş kadını, çok sevdiği yerlere de tekrar gidiyor. Kapadokya da bunlardan biri. Leyla Hanım, bu günlerde, geçen yıl doğum gününü kutladığı Kapadokya'da tatil yapıyor. Önceki gün Kapadokya'yı gezerken dizi çekimi için bölgede olan ünlü oyuncu Özge Özacar ile karşılaşmış ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmemiş. Fotoğrafı "Büyük yetenek, şahane kadın Özge Özacar ile sürpriz karşılaşma" notuyla sosyal medyasında da paylaştı.

ARA TATİLİ YURTDIŞINDA GEÇİRDİLER

Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri çocuklarını tatile götürmek için yollara dökülmüştü. Enis-Nergis Pekuyssal çifti, tatil süresince çocukları Nevzat ve Melisa ile ikinci adresleri Avusturya'daydı. Geçtiğimiz nisan ayında henüz 10 yaşındaki küçük kızı Selin Toplusoy'u kaybeden İpek Toplusoy, okulu ara tatile giren 13 yaşındaki kızı Zeynep'i Dubai'ye götürdü. Kerem-Aslı Hotiç Türker çifti de, kızları Lara-Alisa ve Aslı Hanım'ın Ercan Apa'dan olan çocukları Mina ve Cem ile birlikte tatili Berlin'de geçirdi.

BU AYIBA BİR SON VERİN

Eylülde Paris'te nikah masasına oturan, ekimde İstanbul'da düğün yapan oyuncu Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat, aralarındaki boy farkı yüzünden sürekli eleştirilerin hedefi oluyor. Normalde bunun konuşulması bile ayıpken bu konu birlikte görüntü verdikleri her yerde sürekli karşılarına çıkıyor. Hatta soru olarak yöneltiliyor. ltır Esen sonunda bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve iki insan birbirini sevdikten sonra aradaki boy farkının, yaş farkının öneminin kalmadığını söyledi. Yani kendileri hayatlarından gayet memnun. Onlara dert olmayan başkalarına niye dert oluyor anlamıyorum! Itır Esen'in açıklamasından sonra bunu kendilerine dert edinenler rahatlamıştır umarım! Çiçeği burnunda bu çifti artık rahat bırakın, onlara daha fazla ayıp etmeyin!

CEKET VE BOT ALAKASIZ OLMUŞ

Genelde aşırı iddialı ve gösterişli parçalar yerine sade, rahat ve kendinden emin başarılı seçimlerle öne çıkan güzel sunucu Tanem Sivar Dirvana, bu kez beni şaşırttı! Geçenlerde katıldığı bir davette radarıma takılan Tanem, eklektik bir stil ortaya koymak istemiş. Şalvar pantolon ve işlemeli bir büstiyer giyen Tanem'in kombinindeki diğer parçalar maalesef bu ikiliyle çok uyumsuz. Özellikle siyah blazer ceket ve taba renkli botlarını bu görünüme hiç yakıştıramadım! Nasıl bir tarz yaratmak istedi böyle bir kombin hatası yaptı bilemedim.

Bu sezon kaşmir ve ince yün kazaklar geniş omuz kesimleriyle geri dönüyor. Vatka görünümlü omuzlar maskülen bir tarz ortaya koyuyor.

Bu sezon da kahverengi popülerliğini devam ettirirken, özellikle çantalarda koyu kahveleri fazlasıyla göreceğiz.

Kemerler her tarzda ön planda bu sezon. Ancak daha iddialı olmak isteyenler için korse kesim kemerler birebir olacak.