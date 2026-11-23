2005 Miss Turkey birincisi, oyuncu Hande Subaşı, ikinci kez gelin oluyor. Evet, yanlış okumadınız... İlk evliliğini 2012 yılında Can Tursan ile yapan, 2016'da boşanan güzel oyuncunun, benim gibi herkes altı yıl flört ettiği işadamı Alican Ulusoy ile ikinci evliliğini yapacağını düşünüyordu ama olmadı. Alican Ulusoy ile Ağustos 2025'te ayrılan Hande Subaşı, geçen hafta Nişantaşı'nda bir erkekle el ele görüldü.

Bir yılı aşkın süredir kalbi boş olan Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığını görüp detaylarını araştırınca bomba bir bilgiye ulaştım. El ele Nişantaşı'na geldiği gizemli erkek Ankaralı işadamı Yiğit Karakoç. İlişkileri ne zaman başladı öğrenemedim ama evlenme kararı aldıkları bilgisine ulaştım.

Hatta tarihi ve yeri bile belirlemişler. Subaşı ile Karakoç 11 Aralık'ta, Roma'da Türk Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturacak ve ikinci kez "evet" diyecek. Altı yıl flört ettiği Alican Ulusoy ile evlenmeyip ayrılan Hande Subaşı'nın birkaç ay önce gönlünü kaptırdığı Ankaralı işadamı ile hayatını birleştirecek olmasına şaşırdım; yıldırım nikahla başlayacak olan evlilikleri daim olur umarım.



KADIN EĞİTİM MERKEZİNE SANATÇI DESTEĞİ

Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı, büyük bir dayanışma örneğini hayata geçirdi. Bayburt'ta kadınların eğitimini, üretimini ve istihdamını desteklemek amacıyla yapımı süren

Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi'nin tamamlanarak hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 85 sanatçının bağışladığı 91 özgün eser, 'Adanmış Yapıtlar' sergisinde bir araya geldi. Cuma günü Akaretler Sıraevler'de açılan ve 28 Kasım'a kadar devam edecek sergiyi ziyaret edebilir, bir eser edinerek bu dayanışmanın parçası olabilirsiniz.



SABANCI'DAN 'EFSANE' GECE

Gökhan Eşeli ile kurduğu markasıyla adından söz ettiren bankacı Suzan Sabancı, hafta sonunda özel bir geceye imza attı.

Sabancı, ortağıyla birlikte, özellikle 1990'lar ile 2000'lerin başında İstanbul'da efsane olan ama sonra kapanan Altan Yağcı'nın (Aslı Altan) gece kulübünü bir geceliğine şehre geri getirdi.

Beyoğlu'nda bir mekan bir geceliğine efsane mekana dönüştürüldü ve Sabancı ve Eşeli ev sahipliğinde iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim bir araya geldi. Efsane mekanın yeniden hayat bulduğu gece çok renkli geçti.