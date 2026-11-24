1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile ünlü mimar Abdullah Burnaz, 35 yıl önce öğrenciyken Ayvalık'ta başlayan platonik aşklarını geçen yaz gerçeğe dönüştürmüştü. İlişkilerini ilk bu köşeden öğrendiğiniz aşıklar, ilişkilerini resmiyete de döktü! Yalnız hemen yanlış anlaşılmasın; imza attıkları şey şimdilik nikah defteri değil, şirket defteri!

Amsterdam'da yaşayan sevgilisine yakın olmak için orada da bir ofis açan Abdullah Burnaz, şimdi de İstanbul'da Özlem Kaymaz ile ortak bir danışmanlık şirketi kurdu. Tebrik etmek için aradığım Özlem, çok mutlu ve heyecanlıydı. "Bu yaştan sonra bebek yapamayacağımız için şirket yaptık" diyerek esprili bir yorumda bulunan Özlem ile Abdullah'ın ortaklıkları hayırlı olur umarım.



GELENEK DEVAM EDİYOR

Hacı Sabancı, vefatının 28'inci yılında bir kez daha konserle anıldı. Adana'da gerçekleşen 27. Geleneksel Hacı Sabancı Anma Konseri'ne merhum işadamının eşi Özcan Sabancı ev sahipliği yaptı. Büyük emekler verip kurulmasına öncülük ettiği Çukurova Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Gülsin Onay ve tenor Hakan Aysev'in konser verdiği anma törenine, merhumun oğlu

Ömer Sabancı, kızı Demet Sabancı Çetindoğan, torunları; Hacı, Hakan, Kerim, gelini Arzu Sabancı, dostları ve sevenleri katıldı. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz'un da yer aldığı törende, Hacı Ömer Sabancı'nın iş dünyasına ve Adana'ya bıraktığı değerli miras da bir kez daha hatırlandı.



ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli hafta sonunu çocuklarla geçirdi! 2012 yılından beri destek verdiği Koruncuk Vakfı'ndaki kız çocuklarıyla bir araya gelen Uzerli, onların çalışmalarını inceledi, onlarla oyunlar oynadı ve bol bol sohbet etti.

Koruncukköy'deki çocuklar, ünlü oyuncu ile bir araya gelmekten ve onunla vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olurken Uzerli de yıllardır sürdürdüğü desteğiyle çocukların hayatına dokunmanın önemini bir kez daha göstermiş oldu. Meryem Uzerli'nin bu desteği, daha fazla çocuğun geleceğine umut oluyor, gönlüne sağlık...



İYİLİK İÇİN ALIŞVERİŞ

Eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği'nin her yıl düzenlediği festivalin 17'ncisi de başarıyla gerçekleşti. Özlem Zehebi'den nöbeti devralıp derneğin başkanı olan Simay Kamer Gedikli, dernek gönüllüleriyle birlikte yürüttüğü ilk organizasyonundan yüzünün akıyla çıktı.

Tarabya'daki bir otelde, "Bir Dokunuş, Bin Umut" temasıyla düzenlenen organizasyon, gönüllülük ruhunu ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkararak sosyal sorumluluk bilincini de pekiştirdi. Yüzlerce ziyaretçi, iki gün süren etkinlik boyunca iyilik için alışveriş yaptı.