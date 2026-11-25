'Kanlı Nigar'ın müzikal uyarlamasında başrolü üstlenen ve 10 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak olmanın heyecanı içinde olan Hülya Avşar, şimdilerde bambaşka bir heyecan ve mutluluk içinde! Çünkü Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan 28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu'nun başı bağlanıyor. Evet, yanlış okumadınız... Kendi işini kuran iç mimar kızı Zehra gelin oluyor.

Öğrendim ki, yaklaşık dört yıldır flört ettiği işadamı sevgilisi Mürsel Kaya, hafta sonunda gittikleri Londra tatilinde Zehra'ya evlenme teklif etmiş. Zehra da büyük bir sevinçle kabul etmiş. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıklar, ilişkilerini resmileştirmek için de çok beklemek istememiş.

Önümüzdeki ay Mürsel Kaya, ailesi ile birlikte Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Zehra'yı istemeye gidecekmiş. İstemede nişan yüzüklerini de takacaklarmış. Önümüzdeki yaz da evlenmeyi planlıyorlarmış. Hülya Avşar'ın, biricik kızının mürüvvetini göreceği için mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Allah tamamına erdirsin. Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı Zehra ile Mürsel'in mutluluğu daim olsun.



KAPADOKYA'DA HASRET GİDERDİLER

Güzel oyuncu Özge Özacar, Nisan 2024'te gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden Erhan-Mine Özmen çiftinin oğulları Oğuz Özmen'e kaptırmıştı. Ailesinin firmasında başkan yardımcısı olan Oğuz Özmen ile Özge Özacar'ın aşkı, mutlu mesut devam ediyor.

Özacar, bir süredir Kapadokya'da dizi çekiminde olduğu ve yoğun bir tempoda çalıştığı için aralarına bir süredir mecburi bir hasretlik girmişti. Hasrete dayanamayan Oğuz Bey, sevgilisinin repo (izin) gününde soluğu Kapadokya'da aldı. Aşıklar Kapadokya'da bütün gün hasret giderdi ve Oğuz Bey ertesi gün işlerinin başına döndü.



ÖZEL İŞ BİRLİĞİNE IŞILTILI DAVET

Moda ve mücevher tasarımının iki farklı dünyası, Nişantaşı'nda düzenlenen özel bir davette bir araya geldi. Tasarımcı Ferruh Karakaşlı ile bu yılın başında kurduğu markayla adından söz ettiren

Evin Tümay, iş birliklerini Karakaşlı'nın showroom'unda gerçekleşen davette duyurdular. Davette, iki markanın estetik yaklaşımlarındaki paralellik ve ortak şıklık perspektifi herkesin dikkatini çekti.



SAHİLDE SPOR KEYFİ

İstanbul'un elitlerinin değişmez yürüyüş adresi olan Boğaz'ın Avrupa yakasındaki sahilinde önceki gün yine ünlü bir çifte rastladık. Holding patronu Bülent Eczacıbaşı ile İstanbul Modern'in başındaki eşi Oya Eczacıbaşı, Tarabya sahilinde yürüyüş yaptı.

Köpeklerini de alıp birlikte yürüyüşe çıkan Eczacıbaşı çifti, uzun bir yürüyüşün ardından bir kafeye girip yorgunluk atmış. Kafede kahvelerini içerek yorgunluk atan ve sohbet eden çift daha sonra yürüyüşlerine devam edip evlerine döndü.