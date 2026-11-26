"Aşk mesafe tanımaz" derler ama bu kez aşk mesafelere yenik düştü! Arzum Onan'ın aşkından söz ediyorum. Hatırlarsanız, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini Mayıs 2023'te sürpriz bir kararla sonlandıran Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan'ın bir yıl sonra kalbini aşka açtığını benden öğrenmiştiniz.

Onan'ın Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan ile iki yılı aşkın süredir devam eden aşkı sona erdi. Onan İstanbul'da, Özkan Los Angeles'ta yaşamasına rağmen bu aşk Mart 2024'ten beri sürüyordu. Kıtalar arası mesafe aşklarına engel değildi; Özkan her fırsatta soluğu İstanbul'da sevgilisinin yanında alıyor veya farklı ülkelerde buluşup hem tatil yapıyor hem de hasret gideriyorlardı.

Ama öğrendim ki, sonunda pes etmişler! En son Özkan, Onan'dan Los Angeles'a gelip yanında yaşamasını teklif etmiş ama Onan İstanbul'u terk etmek istememiş. Sonunda bu ilişkide gelecek görmedikleri için dostça ayrılmaya karar vermişler. Ne diyeyim, ikisi için de hayırlısı olsun.



ALIŞVERİŞ BAHANE!

Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için canla başla uğraşan 'Bir Dilek Tut-Make A Wish Türkiye', Circolo Roma Derneği iş birliğiyle bir alışveriş etkinliği düzenliyor. 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte onlarca marka stant açacak.

Ziyaretçiler, sürpriz etkinlikler, söyleşiler ve canlı müzik performansları eşliğinde yılbaşı alışveriş deneyimi yaşarken, aynı zamanda çocukların dileklerinin gerçekleşmesine destek olma fırsatı bulacak.



OĞLUYLA BARIŞMIŞ

2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakıp İstanbul'a dönen, boşanmadan Fikret Orman ile el ele pozlar veren Güzide Duran, çocuklarından da tepki almıştı. Duran, önceki ay iki yıldır kızı Selin'i, bir yıldır da oğlu Emir'i göremediğini belirterek çocuklarının velayeti elinde olan eski eşi Adnan Aksoy'a isyan etmişti. Öğrendim ki, Roma'daki okul çıkışında kızı Selin değil ama oğlu Emir annesiyle bir araya gelmiş.

Güzide Duran, oğluyla çekilmiş fotoğrafının altına, "7 Ekim 2025'den beri hasret kaldığım kalbime bugün yeniden sarıldım" notunu düştü. Umarım kızı Selin'le de arasını düzeltmeyi başarır.



GÜNEY KORE'DEN ONURLANDIRAN GÖREV

Dünyanın en büyük ücretsiz welness akımının kurucusu (Global Wellness Day) Belgin Aksoy'a büyük onur. Aksoy, Güney Kore'nin Gangwon Eyaleti'ne sağlıklı yaşam turizmi danışmanı olarak atandı.

Wonju'dadüzenlenen törende ataması duyurulan Belgin Hanım ile telefonda görüştüm: "İyi yaşamın insanları, kültürleri ve toplulukları bir araya getirme gücü var. Olağanüstü doğal ve kültürel zenginliklere sahip Gangwon Eyaleti'ne İyi Yaşam Turizmi Danışmanı olarak atanmaktan büyük onur duyuyorum." dedi. Başarısından dolayı ben de Belgin Hanım'ı tebrik ediyorum.